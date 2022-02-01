В ЗКО два человека погибли в результате ДТП

УРАЛЬСК. 31 ЯНВАРЯ - Смертельная авария произошла 31 декабря, в 13.05 на 13 километре дороги Чапаево - Казталовка, передает KAZAKHSTAN TODAY.
На трассе произошло лобовое столкновение двух авто. Водитель ВАЗ-2107 не справился с рулевым управлением и столкнулся с Toyota Camry, сообщает портал "Мой ГОРОД".
В результате ДТП 27-летний водитель и пассажир ВАЗ-2107 от полученных травм скончались на месте происшествия. Еще шесть человек с различными телесными повреждениями доставлены в Акжайыкскую районную больницу.
Травмы различной степени тяжести получили мужчины 22, 51, 34 лет, женщины 40, 24 лет и годовалый ребенок. На место выезжали сотрудники медико-спасательного пункта.
По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 УК РК "Нарушение ПДД".
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Пастух и более тысячи овец погибли при пожаре в Туркестанской области
31.01.2022, 17:09 5531
Фото: МЧС РК
ТУРКЕСТАН. 31 ЯНВАРЯ - На территории крестьянского хозяйства в пяти километрах от села Алгабас Байдибекского района произошел пожар, в котором погибли пастух и более тысячи голов овец, передает KAZAKHSTAN TODAY.
31 января 2022 года в 7.15 на пульт 101 поступило сообщение о том, что произошло возгорание двухэтажного строения для содержания домашнего скота, проинформировали в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
Как сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали, на первом этаже строения содержался мелко-рогатый скот, на втором находилось сено. Расстояние от крестьянского хозяйства до ближайшей пожарной части - 40 километрах. Огнеборцы доехали до места пожара за 40 минут.
В результате огнем уничтожено 1150 голов овец и 150 тонн прессованного сена. На месте обнаружено тело пастуха. Пожар локализован в 09.37, ликвидирован в 10.23. Площадь пожара составила 781 квадратный метр. Причина пожара устанавливается.
В тушении пожара были задействованы 15 пожарных и четыре единицы техники ДЧС Туркестанской области.
Женщину зажало в машине в результате аварии в Семее
30.01.2022, 14:03 13541
Фото: ДЧС ВКО
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 30 ЯНВАРЯ - В Семее в результате ДТП пострадала женщина, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В пресс-службе ДЧС ВКО сообщили, что 30 января на пересечении улиц Селевина и Бозтаева произошло ДТП. В результате столкновения автомобилей Hyundai и Toyota в одном из авто осталась зажатой женщина. Прибыв на место происшествия, сотрудники ОСО ГУ-7 при помощи гидравлического оборудования извлекли пассажирку из автомобиля.
Пострадавшую 1971 года рождения передали врачам скорой помощи.
Фура столкнулась с тепловозом на железнодорожном переезде в Караганде
30.01.2022, 13:48 13931
Фото: скриншот
КАРАГАНДА. 30 ЯНВАРЯ - В Карагандинской области фура и тепловоз столкнулись на железнодорожном переезде, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Полиция региона изучает видео столкновения, которое разместили в соцсетях. Оно было записано на видеорегистратор на улице Бытовой. На кадрах запечатлен момент, когда грузовик попытался проехать перед тепловозом и не успел.
В пресс-службе департамента полиции Карагандинской области региональную изданию Е-Караганда сообщили, что 32-летний водитель КамАЗа двигался по улице Бытовой со стороны проспекта Бухар Жырау в сторону улицы Асфальтной. На железнодорожном переезде он допустил столкновение с тепловозом.
В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения. Водитель КамАЗа за медицинской помощью не обращался. По данному факту назначены экспертизы. По их результатам будет принято процессуальное решение", - сообщили в ведомстве.
На данном участке не было гололеда, семафор работал исправно, дорожные знаки тоже имеются.
АТЫРАУ. 28 ЯНВАРЯ - 28 января на 71 километре трассы Доссор - Кульсары - Бейнеу произошло столкновение грузовика MAN, зарегистрированного в Узбекистане, и принадлежащей жителю Алматинской области Toyota Camry, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В результате ДТП водитель и четыре пассажира Toyota Camry (двое из них несовершеннолетние) скончались на месте. Полицейские проводят расследование на месте происшествия, сообщает портал "Мой ГОРОД".
15 января восемь человек погибли в ДТП в Кызылординской области.
14 января в ДТП на трассе Уральск - Атырау погибли пять человек.
В Мангистауской области мать пыталась покончить с собой при ребенке
28.01.2022, 20:24 42876
АКТАУ. 28 ЯНВАРЯ - Спасатели Мангистауской области спасли женщину от смерти. Инцидент произошел в поселке Бейнеу, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Около 20.05 на пульт 101 поступило сообщение с просьбой помочь открыть входную дверь одной из квартир, сообщает "Лада".
При помощи лестницы через окно спасатели проникли в квартиру. На месте была обнаружена 28-летняя женщина без сознания. Ее рука в области запястья была вскрыта канцелярским ножом. Рядом находилась трехлетняя дочь.
Спасатели оказали женщине первую помощь и доставили в больницу на полицейской машине. Женщина была передана медикам, а ребенок бабушке. В настоящее время пострадавшая выписана из больницы, ее состояние удовлетворительное.
В Алматы у станции метро найдены боеприпасы
28.01.2022, 18:10 46311
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 28 ЯНВАРЯ - В Алматы у станции метро полицейская ищейка по кличке Дозор обнаружила боеприпасы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Около полудня инспектор-кинолог обходил территорию, прилегающую к станции метро "Абай". В какой-то момент служебно-розыскная собака, наученная на поиск взрывных веществ, привела напарника к алее. Под одной из елок были обнаружены две светошумовые гранаты и 30 патронов к автомату Калашникова калибра 5.45", - сообщил начальник управления полиции на метрополитене Ерик Насырбеков.
Как сообщает Polisia.kz, боеприпасы в процессуальном порядке изъяла следственно-оперативная группа управления полиции Медеуского района. Их принадлежность будет установлена в ходе разбирательства.
Глава МВД передал награды семьям погибших во время беспорядков полицейских в Алматинской области
28.01.2022, 10:14 51921
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 28 ЯНВАРЯ - Указом главы государства Касым-Жомарта Токаева сотрудники полиции Дархан Барганаев и Ербол Ержанов, погибшие при исполнении служебных обязанностей во время массовых беспорядков, посмертно награждены орденом "Айбын". Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев передал государственные награды их семьям, сообщает Polisia.kz, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Наши коллеги, лейтенант полиции Дархан Барганаев и прапорщик юстиции Ербол Ержанов до последней минуты своей жизни с честью и достоинством исполняли свою присягу на верность Родине, на верность народу и всегда будут для нас примером бескорыстного служения Отечеству, доблести и верности долгу", - отметил Ерлан Тургумбаев.
Он подчеркнул, что сотрудники органов внутренних дел по долгу службы всегда находятся в первых рядах борьбы с преступностью и обеспечении безопасности граждан. Ежедневный труд полицейских связан с риском для жизни и здоровья. В критических ситуациях за считанные секунды им приходится принимать ответственные решения, от которых порой зависит жизнь человека.
За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, а также за подвиги, совершенные при защите интересов государства, сотрудник учреждения ЛА-155/16 ДУИС по Алматинской области Ербол Ержанов посмертно награжден орденом "Айбын" III степени; сотрудник СОБР ДП Алматинской области Дархан Барганаев – орденом "Айбын" II степени.
Ербол Ержанов служил в органах внутренних дел с 1999 года, был наставником для молодых сотрудников, примером для подражания как профессионал, честный и порядочный сотрудник, являлся отцом двоих детей.
Дархан Барганаев начал службу в системе ОВД в 2011 году и за годы службы повышал свой профессионализм и стремился к улучшению безопасности.
Фото: скрин с видео instagram.com/kris.p.almaty.official
АЛМАТЫ. 27 ЯНВАРЯ - В Алматы на проспекте аль-Фараби на видео засняли, как грузовик опрокинулся во время движения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Автомобиль двигался в восточном направлении. В районе киностудии "Казахфильм" большегруз начал попрыгивать, затем у него оторвалися мост, а после авто упало на бок.
По информации пресс-службы департамента полиции Алматы, водитель грузовика не справился с управлением и опрокинулся. В результате ДТП пострадал водитель, он осмотрен врачами на месте. Материал находится в производстве полицейских Бостандыкского района.