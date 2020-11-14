В ЗКО грузовой поезд сбил 8 лошадей

Уральск. 13 ноября. Kazakhstan Today - 11 ноября, в 22.35, на разъезде Пепел в Бурлинском районе грузовой поезд сбил лошадей, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает портал " Мой ГОРОД ", машинист грузового поезда заметил животных, пасущихся на железнодорожных путях и попытался экстренно затормозить, но наезд остановить не удалось. В результате погибли восемь лошадей. В общей сложности стоянка составила 14 минут.

Владелицей животных оказалась 43-летняя жительница ЗКО, она привлечена к административной ответственности по статье 559 КоАП РК (Нарушение правил проезда гужевых повозок (саней) и прогона вьючных, верховых животных и скота через железнодорожные пути, выпаса скота в полосе отвода железных дорог). Ей назначен штраф в размере 5 МРП.

Как отметил начальник управления административной полиции департамента полиции на транспорте Жасулан Байкенов, с начала года зарегистрировано 1628 фактов экстренного торможения поездов, связанных с нахождением скота на железнодорожном полотне. За выпас скота в полосе отвода железных дорог всего к административной ответственности привлечено 1124 правонарушителя.

7 марта на перегоне Карагай - Уголки машинист грузового поезда применил экстренное торможение из-за наезда на 37 лошадей.

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