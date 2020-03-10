Кокшетау. 9 марта. Kazakhstan Today - Поезд сбил табун лошадей в Акмолинской области, передает Kazakhstan Today.

В Линейный отдел полиции на станции Кокшетау 7 марта, в 04.55, поступило сообщение о том, что на перегоне Карагай - Уголки машинист грузового поезда применил экстренное торможение из-за наезда на 37 лошадей, пишет Polisia.kz .

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа ЛОП на станции Кокшетау. В результате проведенных мероприятий установлен пастух, 43-летний житель Акмолинской области, который привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 559 КоАП РК (Выпас скота в полосе отвода железных дорог) с наложеним штрафа в сумме 5 МРП. Стоянка поезда составила 25 минут.

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