В ЗКО обрушилась часть моста через реку Деркул

УРАЛЬСК. 9 ИЮЛЯ - 8 июля, в 20.20, в поселке Переметное района Байтерек, на автодороге областного значения Переметное - Вечное, из-за ветхости сооружение произошло частичное обрушение барьерного ограждения моста через реку Деркул, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Общая протяженность моста составляет 139 метров, состоит на балансе ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО", сообщает портал " Мой ГОРОД ".

Мост был построен в 1969 году, капитальный ремонт не проводился. Движение не нарушено, имеются две объездные автодороги.

Руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО Бауыржан Айтмагамбетов рассказал, что обрушилась пешеходная часть моста протяженностью 20 метров.

Сама проезжая часть в нормальном состоянии. Сегодня на место поехали специалисты для того, чтобы обследовать этот участок и проверить бетонные конструкции. Результаты выйдут, скорее всего, завтра. Если эксперты дадут положительный результат, то мы откроем движение. Если обследование покажет, что мост требует ремонта, то тогда в ближайшую неделю будем делать ремонт", - отметил Бауыржан Айтмагамбетов.

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