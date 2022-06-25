В ЗКО привлекли вертолет для поисков пропавшего на озере мальчика

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УРАЛЬСК. 24 ИЮНЯ - В Западно-Казахстанской области привлекли вертолет для поисков пропавшего на озере Шалкар девятилетнего мальчика, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Сегодня, 24 июня, в 5.00 для поиска ребенка решено было привлечь вертолет. На месте работает 21 спасатель. Мальчика ищут не только в воде, но и на суше", - информирует портал "Мой город".
По данным издания, 22 июня в 16.45 спасателям поступила информация о том, что в поселке Сары Омир Теректинского района на озере Шалкар девятилетний мальчик остался без присмотра взрослых и его на надувном матрасе ветром унесло на середину озера.