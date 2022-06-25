В ЗКО привлекли вертолет для поисков пропавшего на озере мальчика

КОКШЕТАУ. 24 ИЮНЯ - 22 июня в управление полиции Кокшетау обратилась 36-летняя жительница областного центра и сообщила об исчезновении 13-летней дочери, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам матери, 20 июня девочка отправилась в гости к отцу, который проживает отдельно, и не вернулась, сообщает Polisia.kz

На поиск без вести пропавшей был ориентирован весь личный состав отдела ювенальной полиции, участковые инспекторы, сотрудники батальона патрульной полиции. Выяснилось, что к отцу несовершеннолетняя не приезжала.

В результате розыскных мероприятий девочка в течение двух часов была найдена у знакомых. В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

В целом с начала года в областном центре зарегистрировано 19 фактов пропажи и ухода из дома несовершеннолетних.