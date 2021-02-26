Система Orphus

В ЗКО сильный ветер сорвал кровлю со школы

25.02.2021 7750
Уральск. 25 февраля. Kazakhstan Today - Без кровли осталось учебное заведение в селе Мерей Таскалинского района, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает портал "Мой ГОРОД", 24 февраля, в 19.30, в управление в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что в селе Мерей Таскалинского района из-за порывистого ветра, достигавшего 18 метров в секунду, сорвало кровлю со здания средней общеобразовательной школы на площади 600 квадратных метров. Общая площадь здания - 700 квадратных метров.
 
Крыша была двухскатная, кровля - профилированный лист по деревянной обрешетке.
 
Здание двухэтажное, построено в 1977 году, капитальный ремонт кровли был произведен в 2015 году.
 
Обошлось без жертв и пострадавших.
 
Напомним, во вторник вечером в селе Карабалык в Костанайской области снесло часть крыши многоэтажного дома.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая