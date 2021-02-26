В ЗКО сильный ветер сорвал кровлю со школы

Уральск. 25 февраля. Kazakhstan Today - Без кровли осталось учебное заведение в селе Мерей Таскалинского района, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает портал " Мой ГОРОД ", 24 февраля, в 19.30, в управление в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что в селе Мерей Таскалинского района из-за порывистого ветра, достигавшего 18 метров в секунду, сорвало кровлю со здания средней общеобразовательной школы на площади 600 квадратных метров. Общая площадь здания - 700 квадратных метров.

Крыша была двухскатная, кровля - профилированный лист по деревянной обрешетке.

Здание двухэтажное, построено в 1977 году, капитальный ремонт кровли был произведен в 2015 году.

Обошлось без жертв и пострадавших.

Напомним , во вторник вечером в селе Карабалык в Костанайской области снесло часть крыши многоэтажного дома.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства