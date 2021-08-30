В ЗКО в результате аварии с трактором погибли восьмилетняя девочка и мужчина

УРАЛЬСК. 29 АВГУСТА - В ЗКО перевернулся трактор с прицепом, в результате аварии погибли восьмилетняя девочка и мужчина, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в селе Сайхин Бокейординского района вечером 26 августа, пишет региональное издание " Мой город ". В результате ДТП погибли мужчина 1994 года рождения и несовершеннолетняя девочка 2013 года рождения.

По данному факту ведется досудебное расследование по статье 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами).

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