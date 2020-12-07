Вблизи Антальи произошло землетрясение магнитудой 5,2

Нур-Султан. 6 декабря. Kazakhstan Today - Землетрясение силой 5,2 балла по шкале Рихтера произошло в Средиземном море, в 39 километрах от берега,
вблизи берегов турецкой провинции Антальи, передает Kazakhstan Today.
Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) уточнило, что толчки были зафиксированы в 15.44 по местному времени (18.44 по времени Нур-Султана) в Средиземном море, их сила составила 5,2 балла по шкале Рихтера.
Эпицентр землетрясения находился на глубине 77 километров в море, в 39 километрах от населенного пункта Газипаша, в провинции Анталия.
Толчки ощущались в городах Манавгат, Алания, Анталья, Конья, Денизли и Мерсин. По данным местного руководства, жертв и значительных разрушений нет.
Турецкие сейсмологи обратили внимание на нехарактерно глубокое нахождение эпицентра землетрясения и прогнозируют возможность более мощных землетрясений в этом районе позже, а также образование цунами. Такие землетрясения сравнивают с теми, что бывают в Индонезии, Японии и Чили.
В результате землетрясения, произошедшего в Эгейском море 30 октября, в турецком Измире под завалами разрушенных зданий погибли 117 человек. После землетрясения было зарегистрировано еще 4468 подземных толчков, 48 из которых силой более 4 баллов по шкале Рихтера.
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