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Виновным в трагедии в Шортанды признали хозяина дома

07.12.2021, 09:14 94663
Виновным в трагедии в Шортанды признали хозяина дома
Фото: пресс-служба МЧС
НУР-СУЛТАН. 7 ДЕКАБРЯ - Министр по ЧС Юрий Ильин назвал виновных в трагедии в селе Шортанды, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Напомним, 16 ноября в поселке Шортанды произошел взрыв газового баллона в одноэтажном трехквартирном жилом доме по улице Линейная. Погибли пять человек, включая троих детей. По данному факту заведено уголовное дело по статье "Нарушение требований пожарной безопасности" УК РК. 
 
По заключению МЧС, в случившемся виновен хозяин дома, сообщает телеканал "Астана". 
 

Хозяин дома принес и установил этот баллон возле печи, тем самым спровоцировав гибель своих родных и близких. Это первая вина человека. Вторая вина человека, который заправляет газовые баллоны на автозаправках, зная, что там их заправлять запрещено", - сказал министр по ЧС РК Юрий Ильин.


 
Также он прокомментировал аварию на шахте "Абайская". Прямой вины "Арселор Миталл Темиртау" нет, заявил министр. Хотя около двух недель назад заявлял обратное. Сейчас же признают лишь косвенную причастность работодателя к трагедии.
 

Оборудование еще не было приведено в готовность, была просто пересменка. Косвенная вина работодателя заключается в том, что на протяжении длительного времени недостаточным было геологическое исследование этой площадки, прежде всего угольного бассейна Карагандинской области", - сообщил Юрий Ильин. 

 
Также министр озвучил удручающую статистику по гибели казахстанцев. Так, в этом году при ЧС погибли свыше семисот человек. Большинство из них - от пожаров и случаев на воде.
 

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В Москве посетитель МФЦ расстрелял сотрудников центра из-за медицинской маски

07.12.2021, 23:09 59563
В Москве посетитель МФЦ расстрелял сотрудников центра из-за медицинской маски
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
МОСКВА. 7 ДЕКАБРЯ - В Москве посетитель МФЦ "Рязанский" расстрелял сотрудников центра из-за медицинской маски, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По предварительным данным, в результате инцидента погибли два человека: сотрудница МФЦ (администратор) и охранник.
 

Еще три человека пострадали, в том числе десятилетняя девочка Софья. Она была в МФЦ с семьей. Девочка пошла попить воды к кулеру с водой в тот момент, когда в помещении началась стрельба. Вооруженный мужчина выстрелил в сотрудника центра. Затем, по словам Софьи, он навел дуло на нее и нажал на курок: пуля задела ее по касательной. Она убежала, ее вместе с семьей эвакуировали. Раненого ребенка доставили в больницу в критическом состоянии, врачи провели ей операцию. Сейчас ее жизни ничего не угрожает. Гибель двух человек подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин", - сообщает Lenta.ru.

 
Как стало известно, нападавшего удалось задержать старшему лейтенанту Георгию Домолаеву, сотруднику Главного управления по вопросам миграции МВД России. Он услышал хлопки и звук пожарной сирены и выбежал в коридор. Очевидцы указали ему на мужчину, который стрелял, а потом вышел на улицу.
 
В МВД отметили, что старший лейтенант был без табельного оружия, но, несмотря на это, догнал и обезвредил преступника.
 
Личность стрелявшего была установлена - это 45-летний москвич Сергей Глазов, подполковник запаса российской армии. Позже источники RT сообщили, что он служил в Службе внешней разведки (СВР).
 
По словам очевидцев, стрелявший находился в неадекватном состоянии. Как уточняет telegram-канал Baza, при задержании Глазов рассказывал полицейским о мировом заговоре, коронавирусе и пандемии. Ему назначена психолого-психиатрическая судебная экспертиза.

Как уточняет радиостанция "Говорит Москва" в своем telegram-канале, также у Глазова при себе была сумка, из которой торчали провода. В настоящий момент ее изучают специалисты.
 
У Глазова изъяли пистолет, по предварительным данным, травматическое оружие, переделанное под боевой патрон.
 
Конфликт с охраной МФЦ начался после того, как Глазов отказался надеть маску. Получив замечание от охранника МФЦ, мужчина начал спорить и настаивать на своем праве находиться в помещении без средств защиты. Тогда охранник попытался вывести его из здания, а Глазов достал пистолет и открыл огонь. Сначала он выстрелил в администратора, затем в охранника, а потом открыл беспорядочную стрельбу по посетителям.
 
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по статьям 105 (Убийство двух и более лиц) и 222 (Незаконный оборот оружия) УК РФ. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.
 
 

В Карагандинской области спасатели при помощи инструментов сняли кольцо с пальца подростка

07.12.2021, 20:57 81082
В Карагандинской области спасатели при помощи инструментов сняли кольцо с пальца подростка
Фото: ДЧС Карагандинской области
КАРАГАНДА. 7 ДЕКАБРЯ - За помощью в ДЧС обратились из Центральной больницы Сарани. Медики сообщили, что ученик 10 класса не может самостоятельно снять кольцо и требуется помощь спасателей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как выяснилось, кольцо было надето пять дней назад и поначалу легко снималось, но потом снять его самостоятельно у мальчика не получилось, сообщает пресс-служба ДЧС Карагандинской области. 
 
Предпринимались различные попытки снять кольцо, даже пробовали распилить болгаркой и задели кожу. От этого палец распух ещё больше. В итоге спасателям удалось с помощью инструментов снять кольцо с распухшего пальца руки подростка.
 
 
 

В Нур-Султане пенсионерка погибла под колесами погрузчика

07.12.2021, 19:52 91909
НУР-СУЛТАН. 7 ДЕКАБРЯ - 7 декабря, около 15.45, на проспекте Тлендиева водитель мини-погрузчика, расчищая снег при движении задним ходом, допустил наезд на 65-летнюю женщину, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Пенсионерка шла по тротуару. В результате ДТП от полученных травм женщина скончалась на месте, сообщает пресс-служба департамента полиции Нур-Султана.
 
По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится дознание.
 

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