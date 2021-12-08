Виновным в трагедии в Шортанды признали хозяина дома

Фото: пресс-служба МЧС
НУР-СУЛТАН. 7 ДЕКАБРЯ - Министр по ЧС Юрий Ильин назвал виновных в трагедии в селе Шортанды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Напомним, 16 ноября в поселке Шортанды произошел взрыв газового баллона в одноэтажном трехквартирном жилом доме по улице Линейная. Погибли пять человек, включая троих детей. По данному факту заведено уголовное дело по статье "Нарушение требований пожарной безопасности" УК РК.
По заключению МЧС, в случившемся виновен хозяин дома, сообщает телеканал "Астана".
Хозяин дома принес и установил этот баллон возле печи, тем самым спровоцировав гибель своих родных и близких. Это первая вина человека. Вторая вина человека, который заправляет газовые баллоны на автозаправках, зная, что там их заправлять запрещено", - сказал министр по ЧС РК Юрий Ильин.
Также он прокомментировал аварию на шахте "Абайская". Прямой вины "Арселор Миталл Темиртау" нет, заявил министр. Хотя около двух недель назад заявлял обратное. Сейчас же признают лишь косвенную причастность работодателя к трагедии.
Оборудование еще не было приведено в готовность, была просто пересменка. Косвенная вина работодателя заключается в том, что на протяжении длительного времени недостаточным было геологическое исследование этой площадки, прежде всего угольного бассейна Карагандинской области", - сообщил Юрий Ильин.
Также министр озвучил удручающую статистику по гибели казахстанцев. Так, в этом году при ЧС погибли свыше семисот человек. Большинство из них - от пожаров и случаев на воде.