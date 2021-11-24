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От взрыва в Шортанды скончалась еще одна девочка

23.11.2021, 15:21 35317
От взрыва в Шортанды скончалась еще одна девочка
Фото: пресс-служба МЧС
НУР-СУЛТАН. 23 НОЯБРЯ - Количество жертв взрыва в жилом доме в посёлке Шортанды увеличилось до пяти человек. Накануне вечером скончалась 10-летняя девочка, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации пресс-службы управления здравоохранения Нур-Султана, девочка поступила в больницу в крайне тяжёлом состоянии, с ожогами 60% тела, сообщает "Хабар 24"
 
У остальных выживших при взрыве стабильное состояние. Они находятся в профильном отделении. 
 
Как сообщалось ранее, 16 ноября в поселке Шортанды произошел взрыв газового баллона в одноэтажном трехквартирном жилом доме по улице Линейная. Три человека скончались на месте происшествия, еще 10 с различными травмами были госпитализированы. Позднее в больнице скончался 12-летний мальчик
 
По данному факту заведено уголовное дело по статье "Нарушение требований пожарной безопасности" УК РК. Как сообщал министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин, взрыв произошел после того, как газовый баллон занесли с холода и поставили у печи обогрева.

 

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В Нур-Султане водитель ВАЗа-21140 сбил пешехода

23.11.2021, 20:55 117856
В Нур-Султане водитель ВАЗа-21140 сбил пешехода
НУР-СУЛТАН. 23 НОЯБРЯ - В 19.26 37-летний водитель, управляя ВАЗом-21140, следовал по улице Кудайбердиулы на пересечении улицы Жансугурова проехал на запрещающий сигнал светофора и допустил наезд на пешехода, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Пешеход переходил проезжую часть дороги в установленном месте на разрешающий сигнал светофора, сообщает пресс-служба департамента полиции Нур-Султана.
 
В результате аварии 34-летний пешеход был доставлен в медицинское учреждение и после осмотра отпущен.
 
В настоящее время по данному факту проводится дознание.
 
20 ноября в Семее на одной из центральных улиц города на пешеходном переходе двое детей попали под колеса авто.
 
19 ноября полиция Алматы нашла водителя, который сбил пенсионерку, забрал ее с собой, а потом высадил во дворе и скрылся.
 
4 ноября в Актобе на пешеходном переходе сбили школьницу.
 

В Алматинской области беременная пыталась покончить с собой в роддоме

23.11.2021, 19:33 135676
В Алматинской области беременная пыталась покончить с собой в роддоме
Фото: pediatrinfo.ru
ТАЛДЫКОРГАН. 23 НОЯБРЯ - 24 октября в Каскелене 41-летняя женщина, ожидавшая рождение ребенка, пыталась совершить суицид, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Информация и фото с места происшествия появились в соцсетях. Покончить собой пыталась 41-летняя пациентка перинатального центра Каскелена. Медработники успели удержать женщину в последний момент.
 
Полицейские организовали проверку с возбуждением уголовного дела, предусмотренного статье 105 УК РК (Доведение до самоубийства).
 
22 ноября в Алматы женщина с тремя малолетними детьми выбросилась из окна девятиэтажного дома.
 
15 ноября 18-летний житель Семея покончил жизнь самоубийством, спрыгнув с моста.
 
30 октября в Актау 46-летняя женщина пыталась спрыгнуть с 9-го этажа.
 

В Костанайской области машина с водителем ушла под лед

23.11.2021, 19:15 143452
В Костанайской области машина с водителем ушла под лед
Фото: kstnews.kz
КОСТАНАЙ. 23 НОЯБРЯ - 22 ноября в Мендыкаринском районе группа людей отправилась порыбачить на реку Убаган в 40 километрах от села Харьковское, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В 21.20 на номер 112 поступило сообщение о том, что гражданин 1949 года рождения утонул, пытаясь пересечь реку на легковом автомобиле, сообщает газета "Костанайские новости".
Спасатели извлекли тело погибшего из-под толщи льда в 10.00. Сыновья, которые были на месте происшествия, расценивают это как несчастный случай.
 

Мы отошли проверить сети, а отец остался следить за машинами. Услышав звук мотора, мы с братом увидели, как отец взял одну из двух машин и поехал в сторону тонкого льда. Мы побежали за ним, сигналили, кричали. Дальше он просто начал проваливаться, мы вышли и прыгнули за ним под лёд, но вытащить не смогли. Мы сами не понимаем, что сподвигло отца на это, ведь мы бывали здесь не раз и знаем опасные места", - прокомментировал один из сыновей.

 

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