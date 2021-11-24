От взрыва в Шортанды скончалась еще одна девочка

Фото: пресс-служба МЧС
По информации пресс-службы управления здравоохранения Нур-Султана, девочка поступила в больницу в крайне тяжёлом состоянии, с ожогами 60% тела, сообщает "Хабар 24".
У остальных выживших при взрыве стабильное состояние. Они находятся в профильном отделении.
Как сообщалось ранее, 16 ноября в поселке Шортанды произошел взрыв газового баллона в одноэтажном трехквартирном жилом доме по улице Линейная. Три человека скончались на месте происшествия, еще 10 с различными травмами были госпитализированы. Позднее в больнице скончался 12-летний мальчик.
По данному факту заведено уголовное дело по статье "Нарушение требований пожарной безопасности" УК РК. Как сообщал министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин, взрыв произошел после того, как газовый баллон занесли с холода и поставили у печи обогрева.