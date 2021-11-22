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После взрыва газового баллона в Шортанды скончался ребенок

21.11.2021, 13:48 97849
НУР-СУЛТАН. 21 НОЯБРЯ - В больнице Нур-Султана скончался 12-летний мальчик, который пострадал в результате взрыва газового баллона в Шортанды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Мальчик получил 70%-ные ожоги тела. Он находился в реанимации с момента госпитализации. Вечером 20 ноября у ребенка остановилось сердце, сообщили в управлении здравоохранения столицы. Он стал четвертой жертвой ЧП.

В больнице остаются еще трое детей, пострадавших при взрыве, их состояние оценивают как стабильное.
 
16 ноября в поселке в одноэтажном трехквартирном жилом доме по улице Линейная произошел взрыв газового баллона. На месте происшествия обнаружены тела трех человек, с различными травмами госпитализированы 10 человек.
 
Было заведено уголовное дело по статье Уголовного кодекса РК "Нарушение требований пожарной безопасности".
 

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Двое погибли и четверо пострадали в ДТП в Костанайской области

21.11.2021, 15:36 89236
КОСТАНАЙ. 21 НОЯБРЯ - Водитель и пассажир скончались на месте ДТП на автодороге Рудный - Костанай, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Еще четыре человека, пострадавших в результате аварии, госпитализированы, сообщили в областном департаменте полиции.
 
Авария произошла 21 ноября, около 05.30, на автодороге Рудный - Костанай. 29-летний мужчина, управляя автомобилем BMW в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с Audi, за рулем которого находился 31-летний рудничанин.
 
В результате столкновения водитель и один пассажир BMW с различными травмами попали в больницу. Водитель и один пассажир Audi от полученных травм скончались на месте, два пассажира госпитализированы.
 
По факту ДТП начато досудебное расследование по части 4 статьи 345 Уголовного кодекса РК. Водитель BMW задержан и водворен в изолятор временного содержания Рудного.
 
Департамент полиции Костанайской области призывает водителей строго соблюдать Правила дорожного движения на дорогах.
 
С начала года задержано 1400 водителей в состоянии алкогольного опьянения, в отношении 87 лиц зарегистрированы уголовные дела по статье 346 Уголовного кодекса за управление ТС в алкогольном опьянении, будучи лишенными права управления судом.
 

В Алматы в торговом доме произошел пожар

20.11.2021, 16:06 202987
В Алматы в торговом доме произошел пожар
Фото: ДЧС Алматы
АЛМАТЫ. 20 НОЯБРЯ - 20 ноября, в 13.45, пожарные расчёты выехали по повышенному рангу вызова в торговый дом "Аксай", где горели бутики на первом и втором уровнях на площади 150 квадратных метров, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Были введены 3 универсальных ствола и один лафетный ствол, задействовано 3 звена газодымозащитной службы и автомобиль дымоудаления. В 14.05 пожар был локализован, 14.12 ликвидирован, сообщает пресс-служба ДЧС города.
 
На момент пожара посетителей в торговом доме не было. Жертв и пострадавших нет. Принятыми мерами удалось отстоять остальные торговые площади торгового дома.
 

В Акмолинской области разнорабочего придавило ковшом экскаватора

20.11.2021, 12:29 145612
КОКШЕТАУ. 20 НОЯБРЯ - 19 ноября, в 14.48, в дежурную часть отдела полиции Аккольского РОП поступило сообщение от врача РБ о том, что в машине скорой помощи по пути в больницу скончался разнорабочий, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Установлено, что трагедия произошла во время проведения ремонтных работ. 52-летнего разнорабочего частного предприятия придавило ковшом экскаватора, сообщает пресс-служба департамента полиции Акмолинской области.
 
По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 156 УК "Нарушение правил охраны труда". 
 
Назначена судебно-медицинская экспертиза.
 

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