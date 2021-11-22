После взрыва газового баллона в Шортанды скончался ребенок

НУР-СУЛТАН. 21 НОЯБРЯ - В больнице Нур-Султана скончался 12-летний мальчик, который пострадал в результате взрыва газового баллона в Шортанды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Мальчик получил 70%-ные ожоги тела. Он находился в реанимации с момента госпитализации. Вечером 20 ноября у ребенка остановилось сердце, сообщили в управлении здравоохранения столицы. Он стал четвертой жертвой ЧП.
В больнице остаются еще трое детей, пострадавших при взрыве, их состояние оценивают как стабильное.
16 ноября в поселке в одноэтажном трехквартирном жилом доме по улице Линейная произошел взрыв газового баллона. На месте происшествия обнаружены тела трех человек, с различными травмами госпитализированы 10 человек.
Было заведено уголовное дело по статье Уголовного кодекса РК "Нарушение требований пожарной безопасности".