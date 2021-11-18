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В Акмолинской области в жилом доме взорвался газовый баллон, погибли три человека

17.11.2021, 09:38 81136
Фото: ДЧС Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 17 НОЯБРЯ - В Акмолинской области в жилом доме взорвался газовый баллон, погибли три человека, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в пресс-службе ДЧС Акмолинской области, 16 ноября текущего года в 21.38 в поселке Шортанды, в одноэтажном трехквартирном жилом доме по улице Линейная произошел взрыв газового баллона. 
 

В квартире №2 произошел взрыв, предположительно из-за утечки газа, с последующим возгоранием и обрушением кровли квартиры №2. Площадь пожара ориентировочно сотавила 350 квадратных метров. По прибытию на место проишествия было установлено, что пожар произошел в квартире барачного типа, пламенем была охвачена кровля. Пожар локализован в 22.35, ликвидирован в 23.55", - проинформировали в ДЧС.

 
По данным ведомства, на месте проишествия обнаружены тела трех человек, с различными травмами госпитализированы 10 человек. 
 
На место пожара выезжали силы ДЧС - 35 сотрудников и семь единиц техники, а также негосударственная пожарная служба "Жер Ана" - четверо работников и одна единица техники. Для установления обстоятельств и причин работает следственно-оперативная группа и исследовательско-пожарная лаборатория. 

 

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Во время урагана в Жамбылской области погиб 17-летний парень

18.11.2021, 11:55 2728
ТАРАЗ. 18 НОЯБРЯ - В селе Жалпактобе Жамбылской области во время урагана погиб 17-летний парень, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Во время ветра юноша находился на крыше частного жилого дома. Молодого человека снесло на землю. Скончался парень до приезда скорой помощи, сообщает телеканал "Хабар24".
 
Отечается, что о порывы ветра в Таразе достигали 38 метров в секунду. Всего за медицинской помощью обратился 51 человек. Из них 10 госпитализировали, в их числе трое детей. Остальных после медосмотра отпустили домой.

 

В Актюбинской области подросток прятался от матери у дедушки

17.11.2021, 20:52 72793
В Актюбинской области подросток прятался от матери у дедушки
Фото: Новости Харькова
АКТОБЕ. 17 НОЯБРЯ -15 ноября в городской отдел полиции №4 УП Актобе обратилась 40-летняя жительница Байганинского района, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Женщина пояснила, что приехала к родственникам, где проживает ее 16-летний сын, студент одного из колледжей города. После разговора на повышенных тонах по поводу успеваемости подросток ушел из дома и не вернулся, сообщает Polisia.kz
 
Незамедлительно была создана оперативно-поисковая группа, которая приступила к поиску несовершеннолетнего. На следующий день выяснилось, что подросток после ссоры с матерью уехал в Байганинский район и находился дома у дедушки.
 
17 ноября в Кызылординской области нашли пропавшего в буран подростка. Полицейские проводят профилактическую работу с родителями мальчика, устанавливают обстоятельства происшествия.
 

Землетрясение произошло в 396 километрах от Алматы

17.11.2021, 20:45 76033
ТАРАЗ. 17 НОЯБРЯ - Сетью сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК" 17 ноября, в 17 часов 17 минут 15 секунд, по времени Алматы зарегистрировано землетрясение, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Эпицентр землетрясения расположен в 396 километрах на юго-запад от Алматы, на территории Кыргызстана.
 
Энергетический класс землетрясения - 11,9. Магнитуда MPV - 5,2. Глубина - 5 километров. Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.
 
Жители Тараза сообщили в соцсетях, что почувствовали поземные толчки.
 

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