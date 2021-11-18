КОКШЕТАУ. 17 НОЯБРЯ - В Акмолинской области в жилом доме взорвался газовый баллон, погибли три человека, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Акмолинской области, 16 ноября текущего года в 21.38 в поселке Шортанды, в одноэтажном трехквартирном жилом доме по улице Линейная произошел взрыв газового баллона.

В квартире №2 произошел взрыв, предположительно из-за утечки газа, с последующим возгоранием и обрушением кровли квартиры №2. Площадь пожара ориентировочно сотавила 350 квадратных метров. По прибытию на место проишествия было установлено, что пожар произошел в квартире барачного типа, пламенем была охвачена кровля. Пожар локализован в 22.35, ликвидирован в 23.55", - проинформировали в ДЧС.

По данным ведомства, на месте проишествия обнаружены тела трех человек, с различными травмами госпитализированы 10 человек.

На место пожара выезжали силы ДЧС - 35 сотрудников и семь единиц техники, а также негосударственная пожарная служба "Жер Ана" - четверо работников и одна единица техники. Для установления обстоятельств и причин работает следственно-оперативная группа и исследовательско-пожарная лаборатория.



