В Алматы произошел крупный пожар на складе: из помещения вынесли более 10 газовых баллонов

АЛМАТЫ. 17 НОЯБРЯ - В Алматы на складе в Медеуском районе произошел крупный пожар, передает KAZAKHSTAN TODAY.

16 ноября в 19.36 на пульт 101 стали поступать звонки о том, что горит склад. Силы и средства ДЧС были направлены по повышенному рангу в Медеуский район по адресу: улица Татибекова, 10. Первые пожарные расчеты прибыли через шесть минут, к этому времени происходили вспышки газовоздушной смеси, открытым пламенем горел склад с ТМЦ на площади 80 квадратных метров", - сообщили в городском ДЧС.

По данным ведомства, из-за находящихся в складе газовых баллонов создалась угроза взрыва и распространение на соседние строения.

На тушение и предотвращение взрыва введены пожарные стволы. В ходе тушения пожара из горящего склада эвакуировано 11 единиц газовых баллонов обьемом 50 и 25 литров. Пожар локализован в 20.00 и ликвидирован в 20.05. Жертв и пострадавших нет", - проинформировали в ДЧС.

Принятыми мерами пожарные отстояли от огня соседние склады с товарно-материальными ценностями. В тушении пожара задействовано 18 единиц техники, 59 человек личного состава, в том числе руководство службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ.











