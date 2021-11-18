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В Алматы произошел крупный пожар на складе: из помещения вынесли более 10 газовых баллонов

17.11.2021, 09:06 68230
Фото: ДЧС Алматы
АЛМАТЫ. 17 НОЯБРЯ - В Алматы на складе в Медеуском районе произошел крупный пожар, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

16 ноября в 19.36 на пульт 101 стали поступать звонки о том, что горит склад. Силы и средства ДЧС были направлены по повышенному рангу в Медеуский район по адресу: улица Татибекова, 10. Первые пожарные расчеты прибыли через шесть минут, к этому времени происходили вспышки газовоздушной смеси, открытым пламенем горел склад с ТМЦ на площади 80 квадратных метров", - сообщили в городском ДЧС. 

 
По данным ведомства, из-за находящихся в складе газовых баллонов создалась угроза взрыва и распространение на соседние строения. 
 

На тушение и предотвращение взрыва введены пожарные стволы. В ходе тушения пожара из горящего склада эвакуировано 11 единиц газовых баллонов обьемом 50 и 25 литров. Пожар локализован в 20.00 и ликвидирован в 20.05. Жертв и пострадавших нет", - проинформировали в ДЧС. 

 
Принятыми мерами пожарные отстояли от огня соседние склады с товарно-материальными ценностями. В тушении пожара задействовано 18 единиц техники, 59 человек личного состава, в том числе руководство службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ.



 

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В Актюбинской области подросток прятался от матери у дедушки
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АКТОБЕ. 17 НОЯБРЯ -15 ноября в городской отдел полиции №4 УП Актобе обратилась 40-летняя жительница Байганинского района, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
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В Атырау житель Акмолинской области угнал автобус

17.11.2021, 17:43 106192
В Атырау житель Акмолинской области угнал автобус
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Как сообщает Polisia.kz, 17 ноября, около 08.20, житель города Атырау сообщил оператору 102 о пропаже припаркованного автобуса. Полицейские по поступившему сообщению от 42-летнего потерпевшего сразу приступили к розыскным работам.
 
В результате с помощью сотрудников Центра оперативного управления УП города Атырау был задержан 30-летний житель Акмолинской области.
 
 В настоящее время в отношении подозреваемого проводится досудебное расследование по части 1 статьи 200 УК РК (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).
 
 

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