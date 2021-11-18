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В Акмолинской области по факту взрыва газового баллона начато уголовное расследование

17.11.2021, 16:14 70660
В Акмолинской области по факту взрыва газового баллона начато уголовное расследование
Фото: Кадр из видео ДЧС Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 17 НОЯБРЯ - В Акмолинской области по факту взрыва газового баллона в Шортанды начато уголовное расследование, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как уточнили в пресс-службе областного департамента полиции, по факту взрыва газового баллона в Шортанды полиция начала досудебное расследование по статье Уголовного кодекса РК "Нарушение требований пожарной безопасности".
 
Для установления обстоятельств и причин произошедшего, на месте работает следственно-оперативная группа и исследовательско-пожарная лаборатория. По предварительным данным, пожар произошел вследствие взрыва газового баллона. В регионе создан штаб по оказанию помощи пострадавшим, сообщили в полиции.
 
По информации областного ДП, семьи пострадавших размещены у родственников. Кроме того, акиматом Шортандинского района выделены две квартиры для погорельцев. Также будет оказана помощь по организации похорон погибших. 
 
Как сообщалось ранее, в Шортанды в квартире №2 произошел взрыв, предположительно, из-за утечки газа, с последующим возгоранием и обрушением кровли квартиры №2. Площадь пожара ориентировочно составила 350 квадратных метров. На месте происшествия обнаружены тела трех человек, с различными травмами госпитализированы 10 человек. 
 

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Во время урагана в Жамбылской области погиб 17-летний парень

18.11.2021, 11:55 2728
Во время урагана в Жамбылской области погиб 17-летний парень
ТАРАЗ. 18 НОЯБРЯ - В селе Жалпактобе Жамбылской области во время урагана погиб 17-летний парень, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Во время ветра юноша находился на крыше частного жилого дома. Молодого человека снесло на землю. Скончался парень до приезда скорой помощи, сообщает телеканал "Хабар24".
 
Отечается, что  порывы ветра в Таразе достигали 38 метров в секунду. Всего за медицинской помощью обратился 51 человек. Из них 10 госпитализировали, в их числе трое детей. Остальных после медосмотра отпустили домой.

 

В Актюбинской области подросток прятался от матери у дедушки

17.11.2021, 20:52 72793
В Актюбинской области подросток прятался от матери у дедушки
Фото: Новости Харькова
АКТОБЕ. 17 НОЯБРЯ -15 ноября в городской отдел полиции №4 УП Актобе обратилась 40-летняя жительница Байганинского района, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Женщина пояснила, что приехала к родственникам, где проживает ее 16-летний сын, студент одного из колледжей города. После разговора на повышенных тонах по поводу успеваемости подросток ушел из дома и не вернулся, сообщает Polisia.kz
 
Незамедлительно была создана оперативно-поисковая группа, которая приступила к поиску несовершеннолетнего. На следующий день выяснилось, что подросток после ссоры с матерью уехал в Байганинский район и находился дома у дедушки.
 
17 ноября в Кызылординской области нашли пропавшего в буран подростка. Полицейские проводят профилактическую работу с родителями мальчика, устанавливают обстоятельства происшествия.
 

Землетрясение произошло в 396 километрах от Алматы

17.11.2021, 20:45 76033
ТАРАЗ. 17 НОЯБРЯ - Сетью сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК" 17 ноября, в 17 часов 17 минут 15 секунд, по времени Алматы зарегистрировано землетрясение, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Эпицентр землетрясения расположен в 396 километрах на юго-запад от Алматы, на территории Кыргызстана.
 
Энергетический класс землетрясения - 11,9. Магнитуда MPV - 5,2. Глубина - 5 километров. Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.
 
Жители Тараза сообщили в соцсетях, что почувствовали поземные толчки.
 

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