В Акмолинской области по факту взрыва газового баллона начато уголовное расследование

Фото: Кадр из видео ДЧС Акмолинской области
Как уточнили в пресс-службе областного департамента полиции, по факту взрыва газового баллона в Шортанды полиция начала досудебное расследование по статье Уголовного кодекса РК "Нарушение требований пожарной безопасности".
Для установления обстоятельств и причин произошедшего, на месте работает следственно-оперативная группа и исследовательско-пожарная лаборатория. По предварительным данным, пожар произошел вследствие взрыва газового баллона. В регионе создан штаб по оказанию помощи пострадавшим, сообщили в полиции.
По информации областного ДП, семьи пострадавших размещены у родственников. Кроме того, акиматом Шортандинского района выделены две квартиры для погорельцев. Также будет оказана помощь по организации похорон погибших.
Как сообщалось ранее, в Шортанды в квартире №2 произошел взрыв, предположительно, из-за утечки газа, с последующим возгоранием и обрушением кровли квартиры №2. Площадь пожара ориентировочно составила 350 квадратных метров. На месте происшествия обнаружены тела трех человек, с различными травмами госпитализированы 10 человек.