Водитель грузовика насмерть сбил мужчину в Алматинской области

АЛМАТЫ. 14 ОКТЯБРЯ - В Алматинской области водитель грузовика совершил смертельный наезд на пешехода, передает KAZAKHSTAN TODAY.

13 октября, около 16.45, 59-летний житель города Алматы, управляя автомашиной Wuling, следовал по автодороге Алматы - Кокпек - Коктал в западном направлении. При въезде в село Гулдала он отвлекся от управления, выехал на красный сигнал светофора и допустил наезд на переходящего через дорогу по пешеходному переходу мужчину, который от полученных телесных повреждений скончался на месте. Личность погибшего устанавливается, сообщает Polisia.kz.

Данный факт зарегистрирован по части 3 статьи 345 УК РК (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Водитель в соответствии водворен в ИВС.