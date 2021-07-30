Водитель скорой помощи допустил ДТП в Жамбылской области, пострадали четверо

ТАРАЗ. 29 ИЮЛЯ - ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи произошло в Жамбылской области, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

28 июля, примерно в 18.00, в Жамбылском районе Жамбылской области произошло дорожно-транспортное происшествие. На трассе Тараз - Бесагаш водитель кареты скорой помощи, передвигаясь по второстепенной дороге, на перекрестке не уступил дорогу автомобилю "Suzuki", ехавшему по главной автотрассе, и допустил столкновение", - сообщили в пресс-службе департамента полиции.

Отмечается, что автомобиль скорой медицинской помощи ехал на вызов в село Бесагаш, однако проблесковые маячки и специальный сигнал включены не были.

В скорой находились 61-летний водитель и два фельдшера, а в машине "Suzuki" только 64-летний водитель. Водитель легкового автомобиля был доставлен в реанимационное отделение Таразской городской больницы №1, где ему была произведена ампутация руки. Водитель и пассажиры кареты скорой помощи также были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести", - проинформировали в полиции.

По данному факту начато досудебное расследование по статье УК РК "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Назначен ряд экспертиз, ведётся следствие.





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