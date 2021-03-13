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Мужчина погиб в ДТП с участием скорой помощи на трассе Актобе - Астрахань

12.03.2021 13096
Актобе. 12 марта. Kazakhstan Today - Один человек погиб, двое пострадали при столкновении двух автомобилей на трассе Актобе - Астрахань, передает Kazakhstan Today.
 
На автодороге Актобе - Астрахань произошло дорожно-транспортное происшествие с участием машины скорой медицинской помощи.
 

29-летний водитель автомашины "Honda CRV", двигаясь со стороны Актобе в направлении Кандыагаша, допустил столкновение с движущейся во встречном направлении автомашиной УАЗ, принадлежащий ГКП "Темирская районная больница", под управлением 46-летнего водителя ЦРБ района", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области.

 
В результате ДТП 54-летний пассажир автомашины "Honda CRV" был госпитализирован, но скончался, не приходя в сознание. Водитель "Honda CRV" и медсестра госпитализированы.
 
Ранее ДТП с участием машин скорой помощи произошли в ШымкентеНур-Султане и Актюбинской области.
 

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