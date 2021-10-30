Военных, пострадавших при взрыве на полигоне в Мангистау, перевезли в Нур-Султан

НУР-СУЛТАН. 29 ОКТЯБРЯ - Военнослужащих, пострадавших при уборке учебного полигона в Мангистауской области, доставили в Нур-Султан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Пациенты находятся в главном военно-клиническом госпитале. Сюда их доставил самолёт транспортной авиации, сообщили в Министерстве обороны РК.
Пострадавших осмотрели хирурги. Медики оценивают состояние пациентов как стабильное, без ухудшения. Проводится весь комплекс диагностических и лечебных процедур.
В ведомстве попросили не распространять недостоверные сведения, а доверять только официальным источникам.
Напомним, в Мангистауской области 27 октября при плановой очистке учебного полигона пятеро военнослужащих получили травмы.
Ранее сообщалось, что один из пострадавших военнослужащих госпитализирован в реанимационное отделение центральной больницы Бейнеуского района в тяжелом состоянии. Четверых военнослужащих после оказания первой медицинской помощи доставили в Атырау.