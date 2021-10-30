Один из пострадавших на учебном полигоне в Мангистау находится в тяжелом состоянии

АКТАУ. 29 ОКТЯБРЯ - В настоящее время один из пострадавших военнослужащих госпитализирован в реанимационное отделение центральной больницы Бейнеуского района в тяжелом состоянии. Четверых военнослужащих после оказания первой медицинской помощи доставили в Атырау, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В результате происшествия пятеро военнослужащих получили травмы. Среди них трое 2002 года рождения, один 1999 года рождения и один 2003 года рождения.

Один из пострадавших был экстренно прооперирован. Он получил множественные ранения обеих нижних конечностей и оскольчатые раны обеих кистей. Общее состояние оценивается как тяжелое.

В настоящее время пострадавший госпитализирован в реанимационное отделение районной больницы, состояние тяжелое. Остальных военнослужащих после оказания первой медицинской помощи доставили в Атырау", - сообщил источник Lada.kz .



