Воспитателя детского сада, по чьей вине ребенок сломал ключицу, уволили

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В информационное агентство "ТоболИнфо" было предоставлено видео, на котором воспитатель детского сада так одергивает ребенка, сидящего на стуле, что у него случился перелом ключицы.
Ребенок тут же заплакал, но, вместо того чтобы вызвать скорую, воспитатель пытается успокоить ребенка. В данное время ребенок проходит лечение, а вот воспитатель ушла в отпуск. Руководство детского учреждения решило особо не реагировать на данный поступок", - сообщает издание.
По словам родителей, в полиции на заявление заявили, что не усматривают состава преступления по статье 141 "Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей".
В комментариях под видео, опубликованном на странице издания в соцсетях, отдел образования Костаная оставил сообщение, что воспитательница уволена.
По инциденту, произошедшему в яслях-саду № 61, отдел образования сообщает, что по отношению к руководителю сада приняты меры дисциплинарного характера, а воспитатель на данный момент уволена", - сказано в комментарии.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "В образовательных учреждениях РК участились случаи противоправных действий в отношении детей со стороны персонала. Считаете ли Вы необходимым ввести усиленный контроль и уголовную ответственность за произвол в отношении детей?". 79% респондентов считают необходимым ввести уголовную ответственность за произвол в отношении детей.