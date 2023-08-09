Врачи рассказали о состоянии отравившихся детей в Карагандинской области  

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Караганда. 1 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Руководитель инфекционного центра Карагандинской областной клинической больницы Ержан Жунусов рассказал о состоянии отравившихся детей в Карагандинской области.





Четыре пациента в тяжелом состоянии находятся в отделении реанимации интенсивной терапии. Они все находятся на аппаратном управляемом дыхании, то есть инвазивной искусственной вентиляции легких. Состояние детей очень тяжелое", - проинформировал руководитель инфекционного центра.





Он также отметил, что все биологические жидкости уже забрали на исследование.









Кроме того, по словам Ержана Жунусова, в нейробоксированном отделении находятся пять пациентов, дети в возрасте от 10 до 15 лет.





Врач также сообщил, что в городской детской больнице Караганды наблюдаются двое пациентов.





В настоящий момент они в реанимации интенсивной терапии. Их состояние оценивается также как очень тяжелое", - добавил он.





Дополнено 01.08.2023, 16.10





Уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева на своей странице в Сети сообщила , что среди отравившихся детей есть и дети-сироты.





К сожалению, один ребенок скончался. Выражаю соболезнования его родителям. Шестеро детей находятся в реанимации. Пятеро лежат в клинической больнице. (Поступило еще 2 детей.) Среди них есть и дети-сироты", - написала уполномоченный по правам ребенка.





Она подчеркнула, что заведено уголовное дело, сформирована комиссия. Проводится работа по выяснению причин отравления.





Генеральной прокуратурой будет проведена комплексная проверка всех 84 учреждений, оказывающих специальные медико-социальные услуги детям. В 20 из них живут дети-сироты и дети ОБПР. Сейчас мы с госорганами прорабатываем подключение камер видеонаблюдения учреждений для детей к ЦОУ и к ответственным органам", - добавила Динара Закиева.



