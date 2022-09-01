Второй за день рейс из Актобе задержали из-за столкновения птицы с самолетом

Фото: Telegram-канал авиакомпании Air Astana

АКТОБЕ. 31 АВГУСТА - 31 августа на рейсе КС 863 Алматы - Актобе во время захода на посадку произошло попадание птицы в датчик индикации температуры окружающей среды на самолете Аirbus A321, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Это уже сотый случай столкновения с пернатыми с начала этого года в группе компаний Air Astana, что обоснованно вызывает опасения авиакомпании, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Благодаря находящемуся в Актобе инженеру, направленному 31 августа на осмотр другого воздушного судна A320, столкнувшегося также с птицей, задержка обратного рейса КС 864 Актобе - Алматы не превысила одного часа.