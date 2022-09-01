Задержку рейсов Air Astana объяснили попаданием птицы в створку шасси

Фото: Depositphotos
АКТОБЕ. 31 АВГУСТА - Сегодня на рейсе КСХ 7820 Анталья - Актобе авиакомпании FlyArystan во время захода на посадку произошло попадание птицы в створку шасси самолета Аirbus A320, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В связи с происшествием рейс КС7292 Актобе - Атырау предварительно задержан на 3 часа 50 минут, рейс KC7275/7276 Атырау - Актау - Атырау - на 15 часов", - сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Для проведения инспекции воздушного судна из Алматы ближайшим рейсом направлен инженер.
C начала этого года на рейсах группы компаний Air Astana зафиксировано 99 случаев столкновения с птицами, добавили в пресс-службе.
29 августа сообщалось, что в оба двигателя самолета авиакомпании Air Astana при заходе на посадку в Нур-Султане попали птицы. 27 августа также сообщалось о попадании птицы в закрылок самолета данной авиакомпании.