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Задержку рейсов Air Astana объяснили попаданием птицы в створку шасси

31.08.2022, 10:40 18576
Задержку рейсов Air Astana объяснили попаданием птицы в створку шасси
Фото: Depositphotos
АКТОБЕ. 31 АВГУСТА - Сегодня на рейсе КСХ 7820 Анталья - Актобе авиакомпании FlyArystan во время захода на посадку произошло попадание птицы в створку шасси самолета Аirbus A320, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В связи с происшествием рейс КС7292 Актобе - Атырау предварительно задержан на 3 часа 50 минут, рейс KC7275/7276 Атырау - Актау - Атырау - на 15 часов", - сообщили в пресс-службе авиакомпании.

 
Для проведения инспекции воздушного судна из Алматы ближайшим рейсом направлен инженер.
 
C начала этого года на рейсах группы компаний Air Astana зафиксировано 99 случаев столкновения с птицами, добавили в пресс-службе.

29 августа сообщалось, что в оба двигателя самолета авиакомпании Air Astana при заходе на посадку в Нур-Султане попали птицы. 27 августа также сообщалось о попадании птицы в закрылок самолета данной авиакомпании.
 

новости по теме

В Петропавловске трое рабочих отравились парами при очистке водопроводных колодцев

01.09.2022, 10:28 2526
В Петропавловске трое рабочих отравились парами при очистке водопроводных колодцев
ПЕТРОПАВЛОВСК. 1 СЕНТЯБРЯ - В городе Петропавловске трое рабочих отравились парами при очистке водопроводных колодцев возле строительного объекта, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает телеканал КТК, 31 августа в управление полиции Петропавловска поступило сообщение, что на одном из строительных объектов на улице Жамбыла обнаружены тела трех работников. 
 

Предварительно установлено, что при очистке водопроводных колодцев возле строительного объекта от испарений пострадали трое рабочих, 1994, 2002 и 2004 годов рождения. Один из них, 2002 года рождения, скончался на месте. Двое других пострадавших госпитализированы в медицинские учреждения города", - проинформировали пресс-службе департамента полиции СКО. 

 
Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по части 3 статьи 156 УК РК (Нарушение правил охраны труда). Назначены экспертизы. 
 
Проводятся следственные действия, направленные на исследование обстоятельств дела, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение. Также будет определена вина подрядных организаций по соблюдению требований производственной безопасности при выполнении работ. 
 

Шахтинск оказался без воды и света из-за пожара вблизи ТЭЦ

01.09.2022, 10:12 3091
КАРАГАНДА. 1 СЕНТЯБРЯ - Из-за крупного пожара вблизи ТЭЦ город Шахтинск пришлось обесточить и почти на целый день ограничить подачу воды, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Горело 4 гектара сухой травы и камышей. На месте пожара спасатели обнаружили промышленные отходы, которые лежали там еще с 90-х. Среди мусора были и легковоспламеняющиеся вещества", - сообщает телеканал "КТК". 

 
По предварительным данным, возгорание началось именно на свалке. Бороться с огнем мешала сильная жара. 
 

В ликвидации пожара были задействованы 51 сотрудник департамента по ЧС Карагандинской области, 17 единиц техники. В результате пожара жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", - проинформировал начальник ОЧС Шахтинска Мадияр Абдикаримов. 

 
Сразу после ликвидации электрики приступили к ремонту опоры. В городе начали подключать электричество.

 
 
Ранее сообщалось, что сухостой загорелся в горах Алматы, пожар тушат при помощи вертолетов. 
 

Угрожал взорвать газовый баллон и выпрыгнуть из окна: жителя Кокшетау госпитализировали в психдиспансер

31.08.2022, 20:29 14031
Угрожал взорвать газовый баллон и выпрыгнуть из окна: жителя Кокшетау госпитализировали в психдиспансер
Фото: Polisia.kz
КОКШЕТАУ. 31 АВГУСТА - 25 августа в управление полиции Кокшетау поступило сообщение о том, что 37-летний житель областного центра, возможно, находящийся в состоянии наркотического опьянения, закрылся в собственной квартире и не открывает родным, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Прибывшие на место происшествия полицейские в квартире жилого дома обнаружили мужчину, который угрожал взорвать газовый баллон или покончить с собой, бросившись с пятого этажа квартиры, сообщает Polisia.kz.
 
Сотрудники полиции эвакуировали жильцов подъезда. Пока полицейские отвлекали внимание мужчины, уже намеревавшегося выпрыгнуть из окна, сотрудники спецподразделений, проникнув в квартиру, схватили и втащили его обратно. 
 
В настоящее время досудебное расследование по данному факту продолжается и находится в производстве следователей УП Кокшетау. Задержанный мужчина помещен в психиатрический диспансер.
 

В Шахтинске в результате пожара пострадала опора ЛЭП

31.08.2022, 19:53 14891
В Шахтинске в результате пожара пострадала опора ЛЭП
Фото: ДЧС Карагандинской области
ШАХТИНСК. 31 АВГУСТА - 31 августа в 11.07 поступило сообщение о горении камыша, сухой травы и отложений промышленных отходов на общей ориентировочной площади 4 га вблизи ТЭЦ Шахтинска, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает ДЧС Карагандинской области, имелась угроза рядом расположенной подстанции и территории ТЭЦ. От высокой температуры повреждена металлическая опора ЛЭП. В результате было отключено электричество. 
 
Пожар ликвидирован 15.15. Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина пожара устанавливается.
 
На месте работали 48 человека и 16 единиц техники ДЧС Карагандинской области.
 
 

Машина скорой помощи опрокинулась в Усть-Каменогорске

31.08.2022, 18:51 16061
Машина скорой помощи опрокинулась в Усть-Каменогорске
Фото: предоставлено очевидцем
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 31 АВГУСТА - Столкновение двух авто случилось днем 31 августа на пересечении улиц Утепова и Жастар, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Водитель "скорой", у которой были включены проблесковые маячки, но выключен специальный звуковой сигнал, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. Мужчина не убедился в том, что водитель Nexia, выезжающего на перекресток, уступает дорогу, сообщает YK-news.kz.
 
В отношении водителя скорой помощи составлен административный протокол.
 

В Кокшетау пятилетний мальчик выпал из окна

31.08.2022, 17:53 17376
КОКШЕТАУ. 31 АВГУСТА - Факт падения ребенка из окна расследуют в Акмолинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В управление полиции Кокшетау поступило телефонное сообщение фельдшера скорой помощи о том, что 30 августа из окна 4-го этажа многоэтажного жилого дома, расположенного в областном центре, выпал 5-летний мальчик, сообщает Polisia.kz
 
Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований. В рамках расследования полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего. 
 
Напомним, 28 августа в Шымкенте ребенок выпал из окна многоэтажки с высоты третьего этажа.
 

Второй за день рейс из Актобе задержали из-за столкновения птицы с самолетом

31.08.2022, 17:43 18106
Второй за день рейс из Актобе задержали из-за столкновения птицы с самолетом
Фото: Telegram-канал авиакомпании Air Astana
АКТОБЕ. 31 АВГУСТА - 31 августа на рейсе КС 863 Алматы - Актобе во время захода на посадку произошло попадание птицы в датчик индикации температуры окружающей среды на самолете Аirbus A321, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Это уже сотый случай столкновения с пернатыми с начала этого года в группе компаний Air Astana, что обоснованно вызывает опасения авиакомпании, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. 
 
Благодаря находящемуся в Актобе инженеру, направленному 31 августа на осмотр другого воздушного судна A320, столкнувшегося также с птицей, задержка обратного рейса КС 864 Актобе - Алматы не превысила одного часа.
 
Ранее на рейсе КСХ 7820 Анталья - Актобе авиакомпании FlyArystan во время захода на посадку произошло попадание птицы в створку шасси самолета Аirbus A320.
 

В Алматинской области загорелся торговый комплекс

31.08.2022, 16:44 19181
В Алматинской области загорелся торговый комплекс
Фото: кадр из видео
КОНАЕВ. 31 АВГУСТА - В селе Коянкус Илийского района Алматинской области днем загорелся комплекс "Тройник", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным ДЧС Алматинской области, сообщение о возгорании поступило 31 августа в 11.56.
 

На место вызова незамедлительно были направлены противопожарные подразделения по повышенному рангу вызова. По прибытии на место вызова было установлено, что горит П-образное здание комплекса "Тройник" под одной кровлей (СТО, парикмахерская, магазины)", - сообщили в ДЧС.         

 
Возгорание локализовано в 12.52 и ликвидировано в 13.39 на площади 290 квадратных метров. Общая площадь комплекса составляет 480 квадратных метров.
 
В тушении были задействованы 5 сотрудников и 4 единицы техники ДЧС Алматинской области, 1 единица техники ДЧС Алматы, 2 бригады скорой помощи.         
 
Для выяснения причины пожара на место вызова направлена исследовательская испытательная пожарная лаборатория ДЧС Алматинской области и отдел дознания. Причина пожара уточняется. Жертв и пострадавших нет.        

 

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