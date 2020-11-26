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Выяснена причина массовой гибели птиц в резервате "Акжайык"

25.11.2020 9397
Выяснена причина массовой гибели птиц в резервате "Акжайык"
Атырау. 25 ноября. Kazakhstan Today - Падеж дикой птицы на Каспии был вызван пастереллезом, передает Kazakhstan Today.
 
Меньше чем за месяц на побережье Каспийского моря насчитали порядка 150 погибших птиц. Падеж пернатых начался в первые дни месяца, с каждым днем число найденных тушек стремительно росло. Птиц тогда сжигали и закапывали. Необходимые биоматериалы срочно были направлены в одну из столичных лабораторий. И вот исследования показали, что это пастереллез, сообщает телеканал КТК
 
По данным телеканала, заболевание чаще всего встречается у домашних животных. И имеются случаи передачи болезни человеку. Экологи дополнительно взяли пробы почвы, воды и рыб для более глубокого исследования. Сейчас погибших уже не фиксируют: птицы улетели на юг. 
 

Так как это не домашние, а дикие птицы, сейчас сложно определить, как протекает болезнь и источники заражения. Тем более сейчас, когда они улетают в теплые края. Но весной, если болезнь не отступит, нам нужно будет быть внимательнее. Мы сейчас выясняем причины заболевания и какая опасность есть для людей", - сказал заместитель руководителя инспекции лесного хозяйства и животного мира Атырауской области Арман Молдашев.


 

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