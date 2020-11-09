В природном резервате на западе Казахстана погибли десятки птиц

Атырау. 8 ноября. Kazakhstan Today - Десятки птиц погибли по пока неустановленной причине в природном резервате "Акжайык" Атырауской области, передает Kazakhstan Today.

4 ноября сотрудники резервата обнаружили 16 тушек птиц: одиннадцати бакланов и пяти чаек. На следующий день, во время мониторинга, обнаружены тушки еще 20 бакланов, уточнили в региональном издании "Ак Жайык".

Представитель территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Мереке Шалхаров сообщил, что 6 октября в резервате нашли шесть мертвых бакланов, спустя день обнаружены тушки еще семи птиц.

Причина гибели птиц устанавливается. Мы совместно с ветлабораторией отобрали биоматериалы, которые отправили в "Национальный референтный центр по ветеринарии" в Нур-Султане. Специалисты департамента экологии произвели в резервате отбор проб воды, почвы и воздуха для лабораторного анализа. Ждем результатов. Сотрудники резервата сейчас сжигают тушки погибших птиц", - рассказал Мереке Шалхаров.

Представитель территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира подчеркнул: гибель птиц в резервате происходит впервые. Сейчас для контроля ситуации ведется ежедневный мониторинг за дикими животными и птицами по всей области.

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