За сутки казахстанские сейсмологи зарегистрировали семь землетрясений

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Алматы. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС РК 24 февраля 2023 года в 05.40 зарегистрировано землетрясение на территории Кыргызстана.





По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения расположен в 439 км на юго-запад от Алматы на территории Кыргызстана. Энергетический класс землетрясения 9,2. Магнитуда MPV 4,0. Координаты эпицентра 40.47° с.ш. 73.08° в.д. Глубина 5 км. Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.





Напомним, 23 февраля жители Алматы и Шымкента ощущали подземные толчки силой 2-3 балла от землетрясения на территории Таджикистана, которое произошло в 06.37. Эпицентр землетрясения был расположен в 696 км на юго-запад от Алматы. Магнитуда составила 7,0.





В 07.35 в 636 км на юго-запад от Алматы на территории Таджикистана снова произошло землетрясение магнитудой 5,6.





В 08.01 казахстанские сейсмологи зарегистрировали еще одно землетрясение в 424 км на северо-восток от Алматы на территории Казахстана магнитудой MPV 4,1.





В 08.18 зарегистрировано землетрясение в 645 км на юго-запад от Алматы на территории Таджикистана магнитудой 5,7.





Вчера в 14.01 произошло землетрясение в 606 км на юго-запад от Алматы на территории Таджикистана. Магнитуда составила 5,0.





В 17.24 зарегистрировано землетрясение в 609 км на юго-запад от Алматы на территории Таджикистана магнитудой 4,9.



