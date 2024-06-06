05.06.2024, 11:48 39046
Защитную дамбу близ Атырау размыло паводками
Ведутся укрепительные работы
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Атырау. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Около 100 метров прибрежной дамбы в районе села Акжар близ города Атырау размыло сильным течением реки Жайык, сообщает оперативный штаб Атырауской области.
В настоящее время здесь ведутся укрепительные работы.
Дежурный состав, контролирующий уровень воды на берегу реки Жайык у села Акжар, около 4 часов утра заметил, что часть дамбы размывается водой и грозит прорывом. Мы совместно с сотрудниками ДЧС приступили к работе по оперативному укреплению дамбы. В настоящее время укладываем геомембрану и насыпаем дополнительный грунт. Площадь дамбы, размытой течением, составляет 100 метров. Мы планировали защитить укрепления шиферным кровельным материалом. Однако глубина уровня воды намного выше самих укреплений, установить их не удалось", - рассказал координатор участка Кахарман Рахметулы.
В работе по укреплению дамбы задействованы сотрудники Мангистауского и Атырауского ДЧС.
По словам координатора участка, в настоящее время укрепление защитных дамб завершено на 90%. Работа продолжается.
Это уже не первый случай, когда в Атырауской области из-за паводков разрушаются защитные укрепления. В конце мая в регионе из-за большого количества воды и сильного ветра прорвало дамбу вдоль канала "Соколок".
Ранее в селе Жалгансай Махамбетского района ближе к полуночи прорвало возведенную дамбу. Спасателям пришлось срочно эвакуировать жителей.
По данным Ranking.kz, в настоящее время треть гидротехнических сооружений в РК находится в неудовлетворительном состоянии и не защитит от паводков.
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05.06.2024, 11:11 39641
В Жамбылской области локализовали пожар на территории лесничества Дополнено
Угрозы населенным пунктам нет
Фото: gov.kz
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Тараз. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области локализовали пожар на территории Сарыкобинского лесничества, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям региона.
Утром 5 июня пожар локализован на общей площади 1800 гектаров. Угрозы населенным пунктам нет", - проинформировали в ведомстве.
По данным ДЧС, в тушении пожара было задействовано 167 человек, 39 единиц техники лесного хозяйства и вертолет РГКП "Казавиалесоохрана".
Продолжается опашка периметра очага пожара техникой, производится дотушивание локальных очагов и дымточек с использованием шанцевого инструмента и ранцевых опрыскивателей. Тушение пожара будет проводиться до полной его ликвидации. Произведен облет патрульным вертолетом РГКП "Казавиалесоохрана", - добавили в департаменте.
Дополнено 05.06.2024, 17.30
В Жамбылской области ликвидировали пожар на территории Сарыкобинского лесничества, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям региона.
В 15.08 ликвидирован пожар сухой травы и кустарников на территории Сарыкобинского лесничества КГУ "Меркенское учреждение по охране лесов и животного мира" на площади 1800 гектаров", - проинформировали в ведомстве.
Отмечается, что в тушении пожара было задействовано 314 человек, 72 единицы техники и вертолет.
Напомним, в Казахстане лишь 2% лесфонда оснащены системами раннего обнаружения пожаров.
В июне прошлого года из-за масштабных пожаров в Абайской области погибли 15 сотрудников Новошульбинского филиала резервата "Семей орманы". По факту гибели людей было возбуждено уголовное дело. По словам родственников погибших, лесники не имели при себе никакого специального снаряжения: ни соответствующей униформы, ни кислородных масок. Они также пожаловались, что в лесничествах никогда не работает спецтехника и нет запчастей, и сотрудникам приходится выезжать на работу на собственных автомобилях.
12 июня было объявлено днем общенационального траура. Глава государства назвал халатностью и непрофессионализмом реакцию МЧС и других ведомств на сообщение о возгорании.
03.06.2024, 11:01 100551
Напавшего с ножом на работника скорой пьяного дебошира задержали в Астане
Фото: Управление здравоохранения Астаны
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Астана. 3 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Пьяный дебошир напал с ножом на сотрудника скорой помощи в Астане.
В минувшие выходные на пульт "103" поступил вызов 3-й категории срочности. Бригаду скорой помощи вызвала женщина. По прибытии на указанный адрес медработники обнаружили мужчину в состоянии алкогольного опьянения, который начал вести себя агрессивно. Когда сотрудник скорой помощи попытался провести осмотр, мужчина схватил фельдшера, затащил его в комнату и закрылся, приставив к горлу фельдшера нож", - сообщили в управлении здравоохранения столицы.
Второй фельдшер вызвал полицию. Дебошира задержали. В результате нападения фельдшер ранений и травм не получил.
Это далеко не единственный случай в столице, когда сотрудники скорой медицинской помощи, спасающие людей, сами оказываются под угрозой. Только за период с января по апрель 2024 года зафиксировано девять подобных случаев", - отметили в упрздраве.
В ведомстве призвали жителей города проявлять уважение к труду медицинских работников и воздерживаться от агрессивных действий в их отношении.
Важно понимать, что главная цель сотрудников скорой медицинской помощи - предоставление экстренной медицинской помощи и сохранение жизней пациентов", - подчеркнули в управлении.
В полиции столицы сообщили, что нападавший был доставлен в управление полиции района Алматы. У него изъяли нож.
25-летний дебошир был в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него возбуждено административное производство. Он водворен в изолятор временного содержания", - сообщили в ДП Астаны.
Ранее в Алматы нетрезвая женщина напала на работника скорой помощи.
В Казахстане регулярно происходят нападения на медицинских работников. В сентябре прошлого года в Шымкенте пациент больницы набросился с кулаками на медперсонал после того, как выпил неизвестный препарат.
Ранее в больнице Талгара сыновья скончавшегося пациента избили врача-реаниматолога и медбрата. Оба медработника попали в больницу в тяжелом состоянии.
В феврале этого года в Караганде местный житель избил водителя скорой помощи. После инцидента в Казахстане запустили петицию в защиту прав работников скорой.
В 2022 году пациент застрелил врача-гастроэнтеролога в Алматы, желая отомстить за неудавшееся лечение.
Тем не менее предложение Министерства здравоохранения и депутатов ужесточить ответственность за нападение на медработников не поддержали правоохранительные органы.
02.06.2024, 14:07 130406
В Стамбуле обрушился многоэтажный жилой дом
Фото: ahaber.com.tr
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Стамбул. 2 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Стамбуле обрушился четырехэтажный дом. В результате ЧП погиб один человек, сообщает РИА Новости.
Четырехэтажный жилой дом обрушился в воскресенье утром по не установленной пока причине в районе Кючюкчекмедже на западе Стамбула, под завалами остались люди. Взрыв в качестве причины обрушения исключен, заявил в воскресенье губернатор провинции Стамбул Давут Гюль. Дом был построен в 1988 году, на первом этаже располагался магазин.
Из-под обломков извлечено тело погибшего", - цитирует Ahaber заявление руководства пожарной службы Стамбула.
Под обломками остается, предположительно, еще один человек, ранее спасателям удалось извлечь семь человек, двое из них в тяжелом состоянии.
01.06.2024, 19:05 156351
В Жетысуской области произошла утечка серной кислоты из вагона-цистерны
Фото: МЧС РК
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Талдыкорган. 1 июня. KAZAKHSTAN TODAY - На железнодорожной станции Малайсары Кербулакского района Жетысуской области в вагоне-цистерне обнаружена утечка серной кислоты из аварийного клапана диаметром 25 мм, сообщает пресс-служба МЧС РК.
Спасатели провели заблаговременную эвакуацию сельчан из 46 местных домов. Были проведены работы по охлаждению вагона-цистерны.
Жертв и пострадавших нет. Угрозы жизни и здоровью населения не имеется.
Ранее в Акмолинской области на железнодорожных путях рядом со станцией Сарыоба произошла утечка соляной кислоты.
01.06.2024, 09:46 161851
В Павлодарской области спустя три недели нашли тело утонувшего капитана судна
Фото: Depositphotos
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Павлодар. 1 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодарской области нашли тело утонувшего капитана судна спустя три недели поисков. Поиски осложняло то, что Иртыш еще не встал в русло, вода грязная, а видимость нулевая, сообщает ТК "Астана".
Мы искали 20 дней. Это, получается, первая фаза - мы искали 10 дней - это три дня активных, семь дней пассивных. После этого, по заявлению родственников, поиски были возобновлены. Вода у нас грязная, видимость нулевая, наши водолазы ныряли, для их же жизней была угроза. Вместе с водой там всякий мусор, бревна. Тело всплыло, обнаружили в 60 километрах вниз по течению от села Аккулы", - рассказал заместитель начальника управления гражданской обороны ДЧС региона Ерлан Касимов.
Напомним, 8 мая 59-летний мужчина вместе с командой ночью находился на борту водного транспорта, который занимается установкой буев.
31.05.2024, 20:36 173026
На дороге Атырау - Тандай - Ергалиев убирают защитные дамбы
Это делается для пропуска воды на другую сторону дороги в пойменную часть
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Атырау. 31 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В связи приходом большого объема воды на 13-м км дороги Атырау - Тандай - Ергалиев идет уборка защитных дамб для пропуска воды на противоположную сторону дороги в пойму, сообщает оперативный штаб по ЧС региона.
Мера предпринята для защиты от подтопления села Тандай, крестьянских хозяйств и зимовки "Коровник", расположенной в 4 км от дороги.
На месте работают сотрудники и техника АО "НК"КазАвтоЖол". Департаментом полиции установлено патрулирование с обеих сторон дороги. Передвижение грузовых машин на этом дорожном участке приостановлено.
31.05.2024, 11:08 189261
Землетрясение силой 2 балла ощутили жители Кордая
Фото: Depositphotos
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Тараз. 31 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований 31 мая в 10.13 зарегистрировано землетрясение.
Очаг землетрясения располагался на территории РК в 132 км на запад от Алматы, сообщает МЧС.
Подземные толчки силой 2 балла ощутили жители поселка Кордай Жамбылской области.
В январе в городе произошло сильное землетрясение магнитудой 6,7 на границе Кыргызстана и Китая. Его эпицентр был расположен в 264 км на юго-восток от Алматы. Жители Алматы ощутили подземные толчки силой 5 баллов. В момент землетрясения не были включены сирены и система оповещения о землетрясении. Люди без своевременной информации и четких действий подверглись панике. Жители города хаотично покидали свои дома, несколько человек выпрыгнули из окон, в результате чего были травмированы. Всего в Алматы пострадали 67 человек.
Позже в регионе ощущалась серия афтершоков. Последний раз жители Алматы почувствовали подземные толчки силой два балла от землетрясения на территории Китая 20 мая.
Сегодня в Алматы протестируют новую систему массового оповещения при ЧС.
30.05.2024, 18:25 178406
В Алматинской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса: один человек погиб, 11 получили травмы
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Конаев. 30 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области на трассе Алматы - Шелек - Хоргос произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса, в результате которого один человек погиб и 11 получили травмы, сообщает начальник департамента полиции региона Бауржан Аленов.
Согласно предварительным данным, водитель автобуса не соблюдал дистанцию и допустил столкновение с грузовой автомашиной Mercedes Benz, которая следовала в попутном направлении. В результате аварии второй водитель автобуса, находившийся на переднем сидении, от полученных травм скончался на месте происшествия. 11 пассажиров получили различные травмы", - проинформировал он на своей странице в Сети.
Бауржан Аленов уточнил, что один человек госпитализирован, остальные отпущены на амбулаторное лечение.
Виновный водитель задержан и взят под стражу. Ведется расследование обстоятельств происшествия", - добавил он.
Ранее автобус с туристами перевернулся близ каньона Чарын в Алматинской области.
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