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Землетрясение магнитудой 3,7 произошло на юго-востоке Казахстана

14.11.2021, 10:13 85537
Землетрясение магнитудой 3,7 произошло на юго-востоке Казахстана
Фото: Анадолу
ТАЛДЫКОРГАН. 14 НОЯБРЯ - В Алматинской области произошло землетрясение, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В воскресенье, в 04.17 по местному времени, зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,7, сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция Министерства по чрезвычайным ситуациям.
 
Эпицентр землетрясения энергетическим классом 9,2 залегал на глубине 20 километров на расстоянии 175 километров северо-восточнее Алматы.
 
Координаты эпицентра - 44,69 градуса северной широты, 77,65 градуса восточной долготы.
 
Сведений об ощутимости по 12-балльной шкале МSК-64 нет, отметили эксперты.
 

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В Костанайской области во время работы в карьере погиб электрослесарь

15.11.2021, 13:48 7723
КОСТАНАЙ. 15 НОЯБРЯ - В Костанайской области, выполняя работы в карьере, погиб электрослесарь, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

13 ноября при выполнении работ по строительству передвижной ЛЭП в карьере, электрослесарь АО "Качар-Руда" с нарушением наряда-задания приступил к выполнению работ, не проверив опору", - сообщает alau.kz со ссылкой на пресс-службу предприятия АО "ССГПО".

 
Произошел излом, в результате которого опора упала вместе с электрослесарем. Пострадавший был доставлен в Качарскую больницу, затем в Рудненскую больницу в реанимационное отделение, где и скончался.
 
По факту случившегося проводится расследование.
 
 

В Костанайской области в результате ДТП погибли женщина и подросток

15.11.2021, 13:27 24625
В Костанайской области в результате ДТП погибли женщина и подросток
Фото: novostipmr.com
КОСТАНАЙ. 15 НОЯБРЯ - 13 ноября, около 19.20, на 46-м километре автодороги Костанай - Мамлютка, в 5 километрах от поселка Владимировка, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает alau.kz, 36-летняя жительница Мендыкаринского района, управляя автомобилем марки LIFAN, с российскими номерами, не справившись с управлением, выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с груженой автомашиной КамАЗ под управлением 60-летнего гражданина РФ.
 
В результате ДТП 14-летняя пассажирка скончалась на месте происшествия, водитель LIFANа скончалась в областной больнице, 16-летняя пассажирка доставлена в Мендыкаринскую районную больницу.
 
По факту ДТП отделом полиции Костанайского района проводится досудебное расследование, зарегистрированное по части 3 статьи 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами).
 
 

В ВКО мужчина утонул во время рыбалки

15.11.2021, 13:14 25840
В ВКО мужчина утонул во время рыбалки
Фото: tltgorod.ru
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 15 НОЯБРЯ - В Восточно-Казахстанской области на Бухтарминском водохранилище двое мужчин провалились под лед. Одному из них спастись не удалось. Причиной трагедии стало несоблюдение мер безопасности, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

14 ноября, в 16.22, в Курчумском районе на Бухтарминском водохранилище двое мужчин провалились под лед, один из них, 1974 года рождения, успел выбраться, второй, 1971 года рождения, не смог спастись. Прибывшие на место происшествия сотрудники службы ЧС извлекли из воды тело утонувшего рыбака", - сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.

 
Как сообщили в ведомстве, рыболовы вышли на лед, не надев спасательные жилеты. Спасатели также отметили, что в регионе из-за несоблюдения правил безопасности во время рыбалки утонули 4 человека. 
 
В ДЧС ВКО напомнили о мерах предосторожности при выходе на лед:
 
- каждый рыболов должен иметь с собой шнур длиной 12-15 метров, на одном конце которого должен быть укреплен груз, а на другом устроена петля; нож или другой острый предмет, с помощью которого можно будет выбраться в случае проваливания в воду;
 
- особенно опасно заниматься подледной рыбалкой в нетрезвом виде - в состоянии алкогольного опьянения нарушается координация движений, снижается уровень реакции и порог чувствительности, что может привести к проваливанию под лед и обморожению;
 
- ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости; ступать по льду следует осторожно, обходить все подозрительные места; в случае потрескивания следует вернуться назад тем же путем, делая скользящие движения ногами, не отрывая их от поверхности;
 
- в случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в службу спасения по номеру 112. 
 
 

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