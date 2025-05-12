11.05.2025, 16:20 18701

Землетрясение произошло на Тенгизе

Землетрясение произошло на Тенгизе
Атырау. 11 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Подземные толчки ощутили работники на месторождении Тенгиз, сообщает издание "Ак Жайык".

В 11.44 в районе месторождения Тенгиз произошло землетрясение магнитудой 4,2. Глубина залегания гипоцентра - 10 км", - пишет издание.


По сведениям очевидцев, длительность толчков составила 5 секунд.

Ранее сообщалось, что алматинцы ощутили подземные толчки.
 
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Теги:ТенгизМесторождение

новости по теме

12.05.2025, 11:43 2671

Жители Алматы вновь ощутили землетрясение

Жители Алматы вновь ощутили землетрясение
Алматы. 12 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Жители города Алматы вновь ощутили землетрясение, передает корреспондент агентства.

По сообщениям сейсмологов, произошло землетрясение на территории Кыргызстана, предварительно. Данные в обработке", - сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям мегаполиса.


Ранее, 10 мая, жители Алматы ощутили подземные толчки. Тогда очаг землетрясения располагается на границе Кыргызстана и Казахстана.
 
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Теги:ЗемлетрясениеДанныеАлматы
12.05.2025, 11:08 606

Сорвавшегося с троса в реку мужчину разыскивают в области Жетысу

По неподтвержденной информации, в реке утонул военнослужащий из Отара
Талдыкорган. 12 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В области Жетысу разыскивают мужчину, сорвавшегося в реку с троса в Кербулакском районе.

По информации Instagram-паблика taldykorganec_kolesa, трагедия произошла на реке Коксу в Кербулакском районе. По неподтвержденной информации, в реке утонул мужчина, предположительно военнослужащий из Отара.

В областном департаменте полиции прокомментировали, что по факту исчезновения гражданина Н. полицией возбуждено уголовное дело.

По предварительным данным, он сорвался в реку при попытке переправы по натянутому тросу и был унесен течением. Организованы масштабные поисковые мероприятия с участием сотрудников полиции, военнослужащих, спасателей, представителей других ведомств и гражданских лиц. Поисковые работы продолжаются", - говорится в сообщении полиции.

 
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Теги:ПоискВоеннослужащийРека
11.05.2025, 13:38 21891

В Алматы потушили крупный пожар в частном доме

Пожар был ликвидирован на площади 290 квадратных метров
В Алматы потушили крупный пожар в частном доме
Фото: МЧС РК
Алматы. 11 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В микрорайоне Мамыр-4 в Ауэзовском районе Алматы ликвидировали пожар в частном доме, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

Принятыми мерами пожар был ликвидирован на площади 290 квадратных метров. Произошло возгорание кровли частного жилого дома с переходом огня на частное складское помещение. Благодаря оперативным действиям пожарных подразделений не допущено распространение огня на соседние строения", - проинформировали в МЧС.


МЧС РК
Пострадавших нет, отметили в ведомстве.
 
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Теги:частный сектор
10.05.2025, 20:58 37966

Жители Алматы ощутили подземные толчки

Очаг землетрясения располагается на границе Кыргызстана и Казахстана
Жители Алматы ощутили подземные толчки
Фото: Depositphotos
Алматы. 10 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК 10 мая в 20.35 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение, сообщает пресс-служба МЧС РК.

Очаг землетрясения располагается на границе Кыргызстана и Казахстана в 35 км на юго-запад от Алматы.

Расчетная интенсивность составила:

  • г. Алматы 2 балла;
  • г. Карасай (Каскелен) 2 балла;
  • с. Каргалы 2 балла.

Ранее казахстанские сейсмологи зафиксировали сильное землетрясение в Афганистане.
 
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Теги:АлматыЗемлетрясениеощутимость
10.05.2025, 14:32 57616

В Костанае тепловоз столкнулся с легковым авто

Проводится служебное расследование
В Костанае тепловоз столкнулся с легковым авто
Костанай. 10 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 10 мая в 11.20 на станции Костанай при проведении маневровых работ произошло столкновение тепловоза с легковым автомобилем, сообщает пресс-служба КТЖ.

Пострадавших нет. По предварительным данным, причиной происшествия стало нарушение правил проезда через железнодорожные пути водителем автомобиля.

Проводится служебное расследование.

Напомним, 7 мая в 20.52 на перегоне Кайрат - Байсерке (участок Сарыозек - Алматы) грузовой поезд применил экстренное торможение из-за нахождения постороннего человека на железнодорожном пути.

4 мая пассажирский автобус, железнодорожный состав и легковой автомобиль столкнулись в Таразе.
 
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Теги:тепловозАвтоСтолкновение
09.05.2025, 19:52 92111

Водитель автобуса погиб в результате ДТП с участием грузовика в Актюбинской области  

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится расследование
Водитель автобуса погиб в результате ДТП с участием грузовика в Актюбинской области
Фото: ДП Актюбинской области
Актобе. 9 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Водитель пассажирского автобуса погиб в результате в дорожно-транспортного происшествия с участием грузовика на автодороге Самара - Шымкент в Актюбинской области, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.

По предварительным данным, имело место касательное боковое столкновение автобуса с прицепом грузового автомобиля. В результате ДТП водитель автобуса погиб на месте происшествия. В момент аварии в салоне автобуса находились 6 пассажиров (...) На данный момент информация о состоянии пассажиров уточняется", - заявили в ДП.



Подчеркивается, что по факту дорожно-транспортного происшествия проводится расследование. Также устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее автобус столкнулся с троллейбусом в Алматы.
 
08.05.2025, 11:30 191441

Тело женщины нашли в ущелье Горельник близ Алматы

Проводится расследование
Алматы. 8 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Тело женщины нашли специалисты в районе водопада в ущелье Горельник близ Алматы, сообщает республиканский оперативно-спасательный отряд Министерства по чрезвычайным ситуациям.

4 мая на высоте 2,5 тысячи метров над уровнем моря в районе водопада ущелья Горельник спасателями РОСО МЧС, службы спасения 109, медицинской бригадой Центра медицины катастроф и 2 кинологических расчетов обнаружено тело гражданки Т. без признаков жизни и передано сотрудникам ДП", - сообщили в ведомстве.


В пресс-службе департамента полиции города Алматы заявили, что по данному факту управлением полиции Медеуского района проводится расследование. Обстоятельства также устанавливаются.

Между тем некоторые СМИ пишут, что девушка погибла в результате камнепада.

Напомним, 4 мая в ущелье Алмарасан в Алматы из-за сильного ливня и ветра произошел камнепад.
 
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Теги:ГибельдевушкагорыАлматы
08.05.2025, 11:03 193111

Крупный пожар потушили на одном из рынков Астаны  Дополнено

Прибывшие на место спасатели работали по повышенному рангу
Крупный пожар потушили на одном из рынков Астаны
Фото: ДЧС Астаны
Астана. 8 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Крупный пожар тушат в торговом доме "Шапагат" в Астане.

Как сообщили в ДЧС Астаны, силы и средства работают по повышенному рангу.

Видео пожара опубликовали в соцсетях очевидцы.


Подробности инцидента уточняются. Информации о пострадавших не поступало.

Дополнено 08.05.2025, 12.21

Пожар в столичном торговом доме "Шапагат" ликвидирован, сообщает департамент по чрезвычайным ситуациям Астаны.

ДЧС Астаны

Благодаря слаженным действиям огнеборцев удалось ликвидировать возгорание и не допустить его распространения. Пострадавших нет", - заявили в ведомстве.


Горели около 10 бутиков на предварительной площади около 400 кв. м. Для тушения пожара были привлечены 71 человек и 20 единиц техники ДЧС.

ДЧС Астаны
 
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Теги:ПожарАстанапроисшествия

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