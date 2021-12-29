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Землетрясение зафиксировано в 456 километрах от Алматы

28.12.2021, 16:29 16036
Землетрясение зафиксировано в 456 километрах от Алматы
Фото: uz.sputniknews.ru
АЛМАТЫ. 28 ДЕКАБРЯ - Сеть сейсмостанций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» сегодня, в 13.14, зафиксировала землетрясение в 456 километрах от Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Эпицентр землетрясения расположен в 456 километрах на восток от Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 10.5. Магнитуда MPV 3.9. Координаты эпицентра - 43.40° северной широты, 82.53° восточной долготы. Глубина - 5 километров. Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64): нет", - сообщили в СОМЭ.

 
Ранее сообщалось, что в Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 4,1
 

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В Алматы в ТД "Новый Ялян" произошел пожар

29.12.2021, 19:04 1676
АЛМАТЫ. 29 ДЕКАБРЯ - В Алматы в торговом доме "Новый Ялян" произошел пожар, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как уточнили в городском ДЧС, в торговом доме произошло загорание двух контейнеров, а третий контейнер был поврежден от высокой температуры. Для предотвращения дальнейшего распространения огня пришлось вскрыть соседние контейнеры.
 
В результате принятых мер возгорание было локализовано за 21 минуту, сообщили в ДЧС.
 
В настоящее время ситуация под контролем, возгорание ликвидировано.
 
Как сообщалось ранее, в Костанае пятиклассник вынес четырех детей из горящего дома.

 

Жители ЖК "Нурия" из-за перебоев с водой перекрыли Талгарский тракт

29.12.2021, 13:40 5306
Жители ЖК "Нурия" из-за перебоев с водой перекрыли Талгарский тракт
Фото: кадр из видео instagram/kris_p_talgar
ТАЛДЫКОРГАН. 29 ДЕКАБРЯ - 28 декабря жители ЖК "Нурия", расположенного в Талгарском районе Алматинской области, перекрыли Талгарский тракт. Причиной стали перебои с водоснабжением, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Видео инцидента появилось в инстаграм-паблике в сети.
 

Классика жанра. Жильцы ЖК "Нурия" перекрыли дорогу. Перебои с подачей воды. Талгарский тракт, поселок Бесагаш. 22.00", - говорится в описании под видео.


 
 

Из здания "Астана Опера" эвакуируют людей

29.12.2021, 13:21 5806
Из здания "Астана Опера" эвакуируют людей
Фото: ru.egemen.kz
НУР-СУЛТАН. 29 ДЕКАБРЯ - Из здания "Астана Опера" эвакуируют людей. Причиной эвакуации стало сообщение о самодельном взрывном устройстве, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

29 декабря, в 11.45, в администрацию доложили о подозрении на самодельное взрывное устройство. Все зрители и коллектив театра были эвакуированы из здания. В данный момент сотрудниками правоохранительных органов проводится экспертиза устройства", - сообщила пресс-служба "Астана Опера" на своей странице в Facebook.

 
В пресс-службе ДП города Нур-Султана сообщили, что поступил вызов о том, что в здании у 30-летнего мужчины в сумке обнаружен подозрительный предмет.

На место выехали специальные службы. Находящиеся в театре люди были эвакуированы. Взрывное устройство не обнаружено. По данному факту проводится проверка", - заявили в ведомстве.



 

В Актюбинской области 12 человек отравились угарным газом

28.12.2021, 19:50 12836
В Актюбинской области 12 человек отравились угарным газом
АКТОБЕ. 28 ДЕКАБРЯ - 27 декабря в центральную больницу села Кышыкум Шалкарского района из-за отравления угарным газом поступили 10 человек, среди них 5 детей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Также 27 декабря из села Коптогай с отравлением угарным газом поступило 2 человека - один ребенок и один взрослый, сообщает пресс-служба ДЧС Актюбинской области. 
 
Из пострадавших 10 человек - трое взрослых и трое детей являются хозяевами дома, а двое взрослых и двое детей пришли в гости.
 
Медики оценивают состояние пациентов как стабильное. Сейчас они находятся под наблюдением. 
 
В конце ноября в Туркестанской области трое взрослых и один ребенок погибли от угарного газа.
 
8 ноября в Нур-Султане шестеро детей отравились угарным газом.
 
25 октября в городе Семее от последствий угарного газа скончалась женщина 1947 года рождения.
 

Без газа остались 9 многоэтажек в Шымкенте

28.12.2021, 14:47 17206
Без газа остались 9 многоэтажек в Шымкенте
ШЫМКЕНТ. 28 ДЕКАБРЯ - Без газа остались 9 многоэтажек в Шымкенте. Причиной аварии стали частные мастера, которые допустили ошибку при монтаже, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает otyrar.kz, ЧП произошло 27 декабря вечером, в одной из квартир дома № 6 по улице Алдиярова. Хозяйка наняла частников для переустановки проточного водонагревателя марки "Теплорос". При монтаже они перепутали вводы газа и воды. В результате вода попала во внутри-дворовой, внутри-подъездный газопроводы, бытовые газовые счетчики и газовые приборы.
 
Аварийная бригада закрыла и опечатала краны подачи газа на вводе в подъездах к 9 домам. От системы газоснабжения отключены 108 квартир. Специалисты работают над возобновлением газоснабжения, однако сделать это получится только после того, как системы газоснабжения домов будут полностью просушены. 

Сообщается, что хозяйка квартиры писать гарантийное письмо о восстановлении убытков отказалась. Написала только объяснительную записку. На место происшествия вызваны сотрудники Енбекшинского РУП ДП.
 
В АО "КазТрансГаз Аймак" напомнили, что все затраты по ремонтно-восстановительным работам в подобных случаях несет виновник, так как не предусмотрены средства на случай аварий, причиненных третьими лицами. И если виновник аварии отказывается внести оплату, филиал вправе взыскать ущерб через судебные органы.
 
 

ДТП с участие двух автобусов произошло в Алматы

28.12.2021, 14:00 18561
ДТП с участие двух автобусов произошло в Алматы
АЛМАТЫ. 28 ДЕКАБРЯ - ДТП с участие двух автобусов произошло в Медеуском районе Алматы, на пересечении улиц Татибекова и Серпер, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На месте работает дознаватель УП дознания города Алматы…Общественный транспорт ехал по Татибекова в западном направлении. По словам водителя, из-за скользкой дороги он не справился с управлением и въехал в припаркованный на обочине автобус. Около 10 человек из числа пассажиров общественного транспорта обратились за медицинской помощью", - сообщили в департаменте полиции Алматы.



 

Полиция расследует суицид воспитателя детсада

28.12.2021, 13:37 20051
Полиция расследует суицид воспитателя детсада
Фото: news.ivest.kz
АЛМАТЫ. 28 ДЕКАБРЯ - Воспитатель детского сада из ролика с избиением детей совершила суицид, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Департамент полиции города Алматы подтверждает, что гражданка Б., 1979 года рождения, покончила жизнь самоубийством. В настоящее время управлением полиции Жетысуского района проводится досудебное расследование по статье 105 УК РК. Обстоятельства устанавливаются", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.

 
 

Три человека погибли при столкновении автобуса и автомобиля в Алматинской области

28.12.2021, 10:57 20966
ТАЛДЫКОРГАН. 28 ДЕКАБРЯ - Смертельная авария с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля произошла 27 декабря около 21.40 в Жамбылском районе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации пресс-службы департамента полиции Алматинской области, 25-летний водитель автомашины "Мерседес бенс" на 108 километре автодороги Алматы - Бишкек, не справившись с рулевым управлением, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автобусом "Ван Холл".
 

В салоне легковой автомашины находились шесть человек, трое из них погибли на месте происшествия, еще трое с различными травмами госпитализированы", - говорится в сообщении полиции.

 
Отмечается, что пассажиры автобуса в ДТП не пострадали.
 
Обстоятельства дорожной аварии выясняются сотрудниками полиции, продолжающие работать на месте происшествия.

 

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