Нур-Султан. 24 июня. Kazakhstan Today - Женщина получила ожоги при пожаре в двухэтажном общежитии в Нур-Султане, передает Kazakhstan Today.

23 июня, в 19.21, на пульт 101 департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Нур-Султана поступило сообщение о пожаре в двухэтажном частном общежитии по улице Медеу района Сарыарка. К моменту прибытия первых пожарных расчетов происходило горение кровли общежития, с последующим распространением огня на кровлю пристроенного жилого дома, сообщили в пресс-службе Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК.

Принятыми мерами в 20.12 пожар локализован, в 20.45 ликвидирован. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. С ожогами госпитализирована женщина 1977 года рождения. Причина пожара устанавливается", - отметили в ведомстве.

В тушении пожара были задействованы 23 сотрудника и шесть единиц пожарной техники столичного ДЧС.

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