Женщина пыталась похитить ребенка в детском саду Алматы (ВИДЕО)

Алматы. 22 июля. Kazakhstan Today - В Алматы неизвестная женщина пыталась похитить ребенка из детсада, передает Kazakhstan Today.

Видео инцидента, запечатленное камерой наблюдения, распространено в соцсетях. На кадрах видно, как женщина в шляпе спешно выводит из помещения ребенка. Через секунду воспитатель нагоняет ее и пытается вернуть ребенка, и это ей удается, а тем временем женщина в шляпе скрывается из виду.









Пользователи соцсетей резко осудили действия похитительницы и выразили необходимость применения к ней высшей меры наказания или пожизненного заключения.

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