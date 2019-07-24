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Женщина пыталась похитить ребенка в детском саду Алматы (ВИДЕО)

22.07.2019, 15:53 12637
Женщина пыталась похитить ребенка в детском саду Алматы (ВИДЕО)
Алматы. 22 июля. Kazakhstan Today - В Алматы неизвестная женщина пыталась похитить ребенка из детсада, передает Kazakhstan Today.
 
Видео инцидента, запечатленное камерой наблюдения, распространено в соцсетях. На кадрах видно, как женщина в шляпе спешно выводит из помещения ребенка. Через секунду воспитатель нагоняет ее и пытается вернуть ребенка, и это ей удается, а тем временем женщина в шляпе скрывается из виду.

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Попытка похищения ребенка из детсада попала на видео в Алматы _______________________________________ Женщина пыталась похитить 5-летнего мальчика из детского сада в Алматы. Инцидент произошел 16 июля в Медеуском районе в дошкольном учреждении на пересечении улиц Тулебаева и Гоголя. Как рассказала мать ребенка, ей позвонила воспитательница и сообщила, что ее сына пыталась увести некая женщина. Этот момент записали камеры видеонаблюдения. &#34;По словам воспитателя, они с детьми с прогулки зашли в группу. В этот момент заходит высокая женщина в огромной шляпе, в черных очках на пол лица и очень длинном платье в пол. Она сказала: &#34;Позовите, пожалуйста, Алихана&#34;. Представилась его тетей и сообщила, что им нужно срочно идти. Потом берет ребенка и быстро выводит его. Воспитатель говорит: &#34;Стойте, мы с вами не разобрались, я не могу так ребенка отдать, а где родители?&#34; Женщина ответила, что родители попали в аварию, и им нужно срочно бежать, начинает панику наводить&#34;, - рассказала мать мальчика Лаура Мусина. Воспитательница поверила, но через пару секунд заподозрила неладное и побежала за женщиной. &#34;Она схватила ребенка за руку и пригрозила позвонить родителям. Незнакомая женщина тут же сообщает, что мать ребенка находится в машине, говорит, что позовет ее, и убегает. Когда воспитательница позвонила нам, мы сказали, что никого не отправляли за сыном. Я домохозяйка и детьми занимаюсь сама. По видео видно, как она прямо направилась к моему сыну. Но ни я, ни супруг не знаем, кто это. Она очень хорошо замаскировалась&#34;, - сказала мать ребенка. В Департаменте полиции Алматы сообщили, что по данному делу начато расследование. &#34;Факт официально зарегистрирован и начато досудебное расследование. Создана специальная следственно-оперативная группа. Уже в ближайшее время будут установлены более подробные обстоятельства дела&#34;, - отметили в пресс-службе полиции. В начале июля из областного перинатального центра Тараза был похищен новорожденный ребенок. По словам сотрудников центра, похищение произошло, когда роженицы отправились на обед.

Публикация от Kris P Brothers Almaty (@kris_p_brothers_official)


Пользователи соцсетей резко осудили действия похитительницы и выразили необходимость применения к ней высшей меры наказания или пожизненного заключения. 
 
Ранее похищение ребенка произошло в Таразе. 8 июля в городскую полицию обратилась женщина, по словам которой ее новорожденного ребенка похитили из областного перинатального центра. Благодаря записям с камер видеонаблюдения, найти ребенка и его похитительницу удалось в течение двух часов.
 

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