Тараз. 12 июля. Kazakhstan Today - Похитительница ребенка из роддома в Таразе намеревалась его продать, передает Kazakhstan Today.

Ребенка, которому исполнилось 8 дней, похитили из роддома, когда его мама была в столовой. В момент похищения с малышом находилась сотрудница роддома, но она отвлеклась на телефонный звонок. Как было установлено, похитительница сама является молодой матерью, ребенка она родила в этом же роддоме, сообщает "Первый канал Евразия"

"8 числа женщина проходит через справочную, говоря, что хочет навестить соседку по палате. И 8 же, после навещения, она забирает ребенка и выходит через служебный выход. Сотрудник перинатального центра наблюдала за ребенком. Она ответила на служебный телефон, обернулась, а ребенка уже не было", - рассказала главный акушер областного перинатального центра Сауле Альжанова.

По записям с камер видеонаблюдения полицейские проследили за предполагаемой похитительницей. Ею оказалась 22-летняя жительница села Каракемер Жамбылской области. Вместе с младенцем она скрывалась в одной из гостиниц возле перинатального центра.

Похищенного ребенка удалось найти в течение двух часов, малыш возвращен матери. В роддоме незамедлительно провели проверку.

"По этому факту была проведена внутренняя проверка. По решению специально созданной комиссии, четырем работникам центра объявили строгий выговор и еще четверо уволены", - сообщил заместитель руководителя департамента здравоохранения Жамбылской области Хамит Мырзакасым.

По информации телеканала, задержанная намеревалась передать ребенка семье в Алматы. В ее отношении начали досудебное расследование по статье "Торговля несовершеннолетними группой лиц по предварительному сговору". Похитительнице и предполагаемым покупателям ребенка может грозить до 10 лет лишения свободы. Однако с учетом того, что у подозреваемой есть грудной ребенок, мера пресечения для нее пока рассматривается.

Как сообщалось ранее, 8 июля в полицию Тараза обратилась женщина, по словам которой ее новорожденного ребенка похитили из областного перинатального центра . Благодаря записям с камер видеонаблюдения, найти ребенка и его похитительницу удалось в течение двух часов.

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