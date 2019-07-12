В Таразе из роддома похитили младенца

Тараз. 11 июля. Kazakhstan Today - В Таразе провели операцию по розыску и задержанию похитительницы младенца, передает Kazakhstan Today.

Преступление было совершено 8 июля. В полицию Тараза обратилась женщина, по словам которой ее новорожденного ребенка похитили из областного перинатального центра. Благодаря записям с камер видеонаблюдения, найти ребенка и его похитительницу удалось в течение двух часов.

"Сотрудники батальона патрульной полиции областного центра изучили материалы со всех видеокамер. Была установлена похитительница и направление, куда она пошла после того, как покинула роддом. Досконально прочесан весь близлежащий жилой сектор, осмотрены все номера в расположенной поблизости гостинице, в одном из которых и был обнаружен похищенный младенец", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.

По подозрению в похищении младенца задержана 22-летняя жительница села Каракемер Жамбылского района Жамбылской области, у нее есть грудной ребенок. Начато досудебное расследование по статье УК РК "Торговля несовершеннолетними группой лиц по предварительному сговору".

В полиции уточнили, что санкция данной статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.





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