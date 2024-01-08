Жестокому буллингу подвергли школьника в Караганде

Девятиклассника избивали палками и тушили об него окурки

Фото: instagram/nemolchikz_official

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Караганда. 15 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Караганде четверо 16-летних школьников избили девятиклассника в туалете палками.





Об инциденте написал фонд "Не молчи".





Организованная группировка из четырех 16-ти летних парней, вооруженная палками в общественном месте избила девятиклассника. Следователь считает это административным правонарушением", - написала правозащитница Дина Тансари на странице фонда в Instagram.





По ее словам, налицо статья 293, часть 3, УК РК "Хулиганство в группе лиц с применением оружия". По статье нападавшим грозит до 7 лет лишения свободы.





По мнению правозащитницы, все агрессоры - совершеннолетние, а значит, не уйдут от наказания.





Тансари обратилась к руководителю департамента полиции Карагандинской области Санжару Адилову с просьбой принять срочные меры и взять дело на личный контроль. Она также попросила Министерство просвещения провести в школе комплексную проверку.





Учителя и директора школ должны понимать, что умалчивать о подобных преступлениях преступно. Вы прекрасно все знали, что в школе сформирована преступная детская группировка и вы допустили своим молчанием вот такую деградацию личности подростков. Вы вырастили преступников для общества, не принимая вовремя меры профилактики и искоренения буллинга", - написала Тансари.





Мать пострадавшего мальчика написала, что сына не только жестоко избили, но и тушили об него окурки. Мальчик также и раньше жаловался на притеснения со стороны напавших.





В полиции мне сказала, что негодяям грозит максимум небольшой штраф", - написала женщина.





Инцидент прокомментировали в пресс-службе ДП Карагандинской области.





Департаментом полиции Карагандинской области по публикации зарегистрировано уголовное дело по статье 293, часть 3, УК РК "Хулиганство", - отметили в ведомстве.





Там подчеркнули, что с заявлением к ним никто не обращался.





Ранее массовая драка с участием подростков произошла в Туркестанской области. Пострадали 4 человека, один из них в тяжелом состоянии.





Также в Кызылорде задержали 12 участников массовой драки, произошедшей в центре города в ночь на 20 мая.





До этого в Алматы очевидцы сняли на видео, как несколько хулиганов избивают молодых людей, вступившихся за девушку. Все пострадавшие получили серьезные травмы.



