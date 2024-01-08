Жестокому буллингу подвергли школьника в Караганде
Фото: instagram/nemolchikz_official
Караганда. 15 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Караганде четверо 16-летних школьников избили девятиклассника в туалете палками.
Об инциденте написал фонд "Не молчи".
Организованная группировка из четырех 16-ти летних парней, вооруженная палками в общественном месте избила девятиклассника. Следователь считает это административным правонарушением", - написала правозащитница Дина Тансари на странице фонда в Instagram.
По ее словам, налицо статья 293, часть 3, УК РК "Хулиганство в группе лиц с применением оружия". По статье нападавшим грозит до 7 лет лишения свободы.
По мнению правозащитницы, все агрессоры - совершеннолетние, а значит, не уйдут от наказания.
Тансари обратилась к руководителю департамента полиции Карагандинской области Санжару Адилову с просьбой принять срочные меры и взять дело на личный контроль. Она также попросила Министерство просвещения провести в школе комплексную проверку.
Учителя и директора школ должны понимать, что умалчивать о подобных преступлениях преступно. Вы прекрасно все знали, что в школе сформирована преступная детская группировка и вы допустили своим молчанием вот такую деградацию личности подростков. Вы вырастили преступников для общества, не принимая вовремя меры профилактики и искоренения буллинга", - написала Тансари.
Мать пострадавшего мальчика написала, что сына не только жестоко избили, но и тушили об него окурки. Мальчик также и раньше жаловался на притеснения со стороны напавших.
В полиции мне сказала, что негодяям грозит максимум небольшой штраф", - написала женщина.
Инцидент прокомментировали в пресс-службе ДП Карагандинской области.
Департаментом полиции Карагандинской области по публикации зарегистрировано уголовное дело по статье 293, часть 3, УК РК "Хулиганство", - отметили в ведомстве.
Там подчеркнули, что с заявлением к ним никто не обращался.
Ранее массовая драка с участием подростков произошла в Туркестанской области. Пострадали 4 человека, один из них в тяжелом состоянии.
Также в Кызылорде задержали 12 участников массовой драки, произошедшей в центре города в ночь на 20 мая.
До этого в Алматы очевидцы сняли на видео, как несколько хулиганов избивают молодых людей, вступившихся за девушку. Все пострадавшие получили серьезные травмы.
Ранее на сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Какова, на Ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?" 71% участников опроса ответили: "Большие уголовные сроки"; 23% выбрали ответ: "Запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство"; 5% - "Пусть молодежь продолжает развлекаться"; 1% - "Мне все равно".