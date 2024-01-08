15.06.2023, 16:55 56296

Жестокому буллингу подвергли школьника в Караганде

Девятиклассника избивали палками и тушили об него окурки
Жестокому буллингу подвергли школьника в Караганде
Фото: instagram/nemolchikz_official
Караганда. 15 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Караганде четверо 16-летних школьников избили девятиклассника в туалете палками.

Об инциденте написал фонд "Не молчи".

Организованная группировка из четырех 16-ти летних парней, вооруженная палками в общественном месте избила девятиклассника. Следователь считает это административным правонарушением", - написала правозащитница Дина Тансари на странице фонда в Instagram.


По ее словам, налицо статья 293, часть 3, УК РК "Хулиганство в группе лиц с применением оружия". По статье нападавшим грозит до 7 лет лишения свободы.

По мнению правозащитницы, все агрессоры - совершеннолетние, а значит, не уйдут от наказания.

Тансари обратилась к руководителю департамента полиции Карагандинской области Санжару Адилову с просьбой принять срочные меры и взять дело на личный контроль. Она также попросила Министерство просвещения провести в школе комплексную проверку.

Учителя и директора школ должны понимать, что умалчивать о подобных преступлениях преступно. Вы прекрасно все знали, что в школе сформирована преступная детская группировка и вы допустили своим молчанием вот такую деградацию личности подростков. Вы вырастили преступников для общества, не принимая вовремя меры профилактики и искоренения буллинга", - написала Тансари.


Мать пострадавшего мальчика написала, что сына не только жестоко избили, но и тушили об него окурки. Мальчик также и раньше жаловался на притеснения со стороны напавших.

В полиции мне сказала, что негодяям грозит максимум небольшой штраф", - написала женщина.


Инцидент прокомментировали в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Департаментом полиции Карагандинской области по публикации зарегистрировано уголовное дело по статье 293, часть 3, УК РК "Хулиганство", - отметили в ведомстве.


Там подчеркнули, что с заявлением к ним никто не обращался.

Ранее массовая драка с участием подростков произошла в Туркестанской области. Пострадали 4 человека, один из них в тяжелом состоянии.

Также в Кызылорде задержали 12 участников массовой драки, произошедшей в центре города в ночь на 20 мая.

До этого в Алматы очевидцы сняли на видео, как несколько хулиганов избивают молодых людей, вступившихся за девушку. Все пострадавшие получили серьезные травмы.

Ранее на сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Какова, на Ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?" 71% участников опроса ответили: "Большие уголовные сроки"; 23% выбрали ответ: "Запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство"; 5% - "Пусть молодежь продолжает развлекаться"; 1% - "Мне все равно".
 

новости по теме

08.01.2024, 09:11 5361

В Атырауской области скончался пострадавший при взрыве газа в жилом доме трехмесячный ребенок

Ранее в больнице скончались двое членов семьи
В Атырауской области скончался пострадавший при взрыве газа в жилом доме трехмесячный ребенок
Фото: Ак Жайык
Атырау. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - 5 января 2024 года в реанимации скончался трехмесячный ребенок, который пострадал при взрыве газа в жилом доме в селе Кокарна Атырауской области, сообщает "Ак Жайык".

Напомним, что трагедия случилась 2 января. Из-за взрыва газа произошло обрушение стены дома с последующим возгоранием. В доме находилась семья из пяти человек. Все они были госпитализированы с обширными ожогами. Среди пострадавших было два ребенка 2021 и 2023 годов рождения. Позднее в больнице скончались двое членов семьи: мужчина, 1965 года рождения и женщина, 1970 года рождения.
 
08.01.2024, 08:58 5926

В Кокшетау в батутном центре произошел пожар, эвакуировано 60 человек  

Жертв и пострадавших нет
В Кокшетау в батутном центре произошел пожар, эвакуировано 60 человек
Фото: скриншот из видео ДЧС
Кокшетау. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - В воскресенье вечером в батутном центре на улице Абая в Кокшетау произошел пожар, эвакуировано 60 человек.

По информации ДЧС Акмолинской области, пожар произошел в 16.54 в помещении сауны на площади 60 квадратных метров. Пожар локализован в 17.30 и ликвидирован в 17.53.

До приезда пожарных подразделений персоналом по лестничному маршу эвакуировано 40 человек, из них 22 детей, пожарными подразделениями эвакуировано 20 человек, из них 8 детей. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", - проинформировали в ДЧС.


На место происшествия выезжали силы и средства ДЧС Акмолинской области в количестве 31 человек личного состава и 9 единиц техники.

 
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Теги:ПожарЭвакуацияКокшетау
07.01.2024, 18:37 21371

Трагедия на "Майкаинзолото": геосканер обнаружил металлический предмет

Спасатели провели геосканирование образовавшегося вывала
Павлодар. 7 января. KAZAKHSTAN TODAY - На "Майкаинзолото" работы идут в круглосуточном режиме с использованием тяжелой техники, сообщает Pavlodarnews.kz.

7 января установили кран предприятия "Богатырь Комир". С его помощью специалисты АО "АК Алтыналмас" и спасатели ДЧС провели геосканирование образовавшегося вывала для поиска пустот, металла или прочих аномалий.

С помощью крана бригада спустилась к месту, затем провела геосканирование специальным оборудованием.

По результатам сканирования геосканером под грунтом на глубине пяти метров обнаружен металлический предмет, предположительно - это автобус", - сообщили в пресс-службе ДЧС Павлодарской области


В поисковых работах задействованы 134 человека, 37 машин, три кинологических расчета и два дрона.

Напомним, в Павлодарской области автобус с четырьмя пассажирами провалился в воронку вблизи шахты Майкаинского рудника. Позже были найдены тела двух спасателей.
 
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Теги:АвтобустрагедияСпасатели
07.01.2024, 15:46 25011

Мор лебедей в Мангистауской области: зафиксирована гибель 601 особи

Более 90 процентов погибших лебедей - молодняк
Мор лебедей в Мангистауской области: зафиксирована гибель 601 особи
Фото: кадр из видео
Актау. 7 января. KAZAKHSTAN TODAY - Вопрос массового мора лебедя-шипуна подняли на аппаратном совещании под председательством главы региона Нурлана Ногаева, сообщает "Лада".

Факт гибели уже 601 особи лебедя-шипуна подтвердили в областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира. По словам руководителя ведомства Габбаса Досатова, информация о количестве погибших птиц обновляется каждый день.

По состоянию на 6 января мы зафиксировали гибель 601 особи. Более 90 процентов погибших лебедей - молодняк. Ожидаем орнитологов Ассоциации сохранения биоразнообразия Казахстана для проведения дополнительных исследований", - сообщил Габбас Досатов.


Результаты первичных анализов выявили, что лебеди могли умереть в результате заражения птичьим гриппом.

Глава региона подчеркнул, что ситуация с гибелью птиц вызывает вопросы относительно причин этой массовой заболеваемости и требует детального расследования для выявления вовлеченных факторов.

Некоторые эксперты считают, что подкормка лебедей вполне допустима, другие, напротив, видят в этом угрозу. Нельзя делать поспешных выводов, надо разобраться", - сказал Нурлан Ногаев.


Исполняющий обязанности директора Устюртского Государственного исторического заповедника Жаскайрат Нурмухамбетов обратился к жителям и гостям региона с призывом отказаться от идеи подкормки лебедей.

Мы благодарим население за активное участие в сохранении природы нашего региона, однако просим отнестись к этому вопросу максимально осознанно. В случае мелководного озера Караколь, подкормка может представлять крайнюю опасность для всей экосистемы. Кроме того, лебеди не питаются просто сухим зерном, они питаются подводной растительностью", - подчеркнул Жаскайрат Нурмухамбетов.


Ранее блогер Азамат Сарсенбаев снял на видео массовый мор лебедей на озере Караколь и заявил, что количество погибших птиц намного больше, чем заявили в региональной инспекции лесного хозяйства и животного мира.

Специалисты областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира сообщили, что причиной гибели птиц стал вирус птичьего гриппа. Также они заверили, что в отобранных пробах воды превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ не установлено.

Руководитель управления ветеринарии Мангистауской области Бердибек Маркабаев заявил, что для спасения популяции лебедей на озере Караколь, необходимо в срочном порядке организовать кормление птиц.
 
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Теги:ГибельОзеролебеди
07.01.2024, 11:44 27461

Трагедия в Уральске: задержан арендатор кафе

По факту начато досудебное расследование
Уральск. 7 января. KAZAKHSTAN TODAY - ДЧС ЗКО по факту возгорания и гибели людей в кафе Rizyq начато досудебное расследование по статье 292 УК РК "Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее гибель двух и более лиц", сообщает портал "Мой город".

6 января арендатор кафе задержан и водворен в изолятор временного содержания.

Межведомственной следственно-оперативной группой назначены необходимые экспертизы. Другие подробности не разглашают в интересах следствия", - сообщили в прокуратуре.


Напомним, в Уральске в двухэтажном здании кафе предварительно в результате хлопка газовоздушной смеси произошло обрушение здания с последующим горением. Под завалами разрушенного кафе были обнаружены тела трех человек.
 
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Теги:ЗадержаниеВзрывкафе
07.01.2024, 10:44 28426

Жители Алматы ощутили землетрясение в два балла

Эпицентр землетрясения расположен на территории Казахстана
Жители Алматы ощутили землетрясение в два балла
Алматы. 7 января. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК 7 января 09 час. 10 мин. 27 сек. по времени Алматы зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 55 км на восток от Алматы на территории Казахстана.

Энергетический класс землетрясения 9.3. Магнитуда MPV 4.6. Глубина 10 км.

В Тургене ощущались подземные толчки в 3 балла, жители Алматы - в 2 балла.
 
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Теги:ЗемлетрясениеАлматы
05.01.2024, 11:25 66001

В Павлодарской области автобус провалился в воронку: к поискам подключили кинологов  

Спасатели работают в режиме повышенной опасности
В Павлодарской области автобус провалился в воронку: к поискам подключили кинологов
Фото: МЧС РК
Павлодар. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодарской области к поискам автобуса, который провалился в воронку вблизи шахты Майкаинского рудника, подключили кинологов, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям региона.

К поисковым работам подключены кинологические расчеты ДЧС города Астаны и Павлодарской области", - проинформировали в пресс-службе.


Кроме того, на месте обвала по-прежнему происходит сход грунта.

Фото: gov.kz

Границы обвала не устойчивы. Спасатели работают в режиме повышенной опасности (...) Всего на месте происшествия задействованы 116 человек и 23 единицы техники подразделений МЧС, полиции, РЦШ ПВАСС, службы 103, а также местных исполнительных органов", - заявили в департаменте.


Напомним, вчера в Павлодарской области автобус с четырьмя пассажирами провалился в воронку вблизи шахты Майкаинского рудника. Позже были найдены тела двух спасателей.
 
04.01.2024, 19:03 84726

В управлении ветеринарии Мангистауской области назвали причину массовой гибели лебедей

Птицы на озере Караколь гибнут из-за нехватки пищи
В управлении ветеринарии Мангистауской области назвали причину массовой гибели лебедей
Фото: inaktau.kz
Актау. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - Руководитель управления ветеринарии Мангистауской области Бердибек Маркабаев заявил, что для спасения популяции лебедей на озере Караколь, необходимо в срочном порядке организовать кормление птиц, сообщает "Лада".

По словам специалиста, сотни погибли в первую очередь из-за нехватки пищи, а птичий грипп стал второстепенной причиной.

В прошлом году в декабре ситуация была похожая. Много птиц погибло. Лебеди являются носителями птичьего гриппа, если взять даже здоровую особь - в ней есть этот вирус. Но проявляется он только в случае истощения. Это и произошло на Караколе. Им не хватает еды, иммунитет падает, лебедь заболевает и умирает. Чтобы предотвратить трагедию, нужно организовать питание птицам", - сказал Бердибек Маркабаев.


По мнению главного ветеринара области, помочь с закупом и организацией питания могут спонсоры и волонтеры. Само же управление пока занимается организацией прививок домашним птицам. На данный момент привито порядка 6 000 пернатых.

Ранее блогер Азамат Сарсенбаев снял на видео массовый мор лебедей на озере Караколь и заявил, что количество погибших птиц намного больше, чем заявили в региональной инспекции лесного хозяйства и животного мира.

Специалисты областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира сообщили, что причиной гибели птиц стал вирус птичьего гриппа. Также они заверили, что в отобранных пробах воды превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ не установлено.

В конце октября 2023 года на побережье полуострова Тупкараган, обнаружены десятки туш мертвых тюленей и остеров.

В ноябре 2022 года на побережье Каспия обнаружили более 140 мертвых тюленей. Одной из причин гибели животных был назван выброс сероводорода.
 
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Теги:Гибельпричиналебеди

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