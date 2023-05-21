В Кызылорде задержали участников массовой драки  

По подозрению в убийстве задержан 19-летний парень

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Уральск. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Убийство произошло в районе центрального рынка 19 мая 4.22, сообщает - Убийство произошло в районе центрального рынка 19 мая 4.22, сообщает портал "Мой город".





Неизвестный нанес ножевое ранение гражданину 1995 года рождения. Пострадавший от полученных травм скончался в больнице. По подозрению в совершении преступления установлен и задержан 19-летний парень.





По данному факту проводится досудебное расследование по статье 99, часть 1, "Убийство". Подозреваемый водворен в изолятор управления полиции Уральска.