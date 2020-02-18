Житель Кокшетау после ссоры с женой поджёг квартиру и выбросился из окна на 4 этаже

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17 февраля, в 02.00, в полицию Кокшетау поступило сообщение от жительницы общежития по улице Н. Назарбаева о том, что сосед после ссоры с супругой поджег квартиру, а сам выпрыгнул из окна квартиры, расположенной на 4 этаже. Позднее 35-летний мужчина скончался в Многопрофильной областной больнице", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области.
По данным ДЧС региона, из общежития было эвакуировано 120 человек, в том числе 25 детей.
После пожара в лечебное учреждение доставлена супруга погибшего, а также двое жильцов общежития с отравлением угарным газом", - отметили в полиции.
По данному факту полиция проводит досудебное расследование по части 1 статьи 105 УК РК (Доведение до самоубийства). Назначены соответствующие экспертизы.
Напомним, накануне вечером также произошел пожар в двухэтажном общежитии в Нур-Султане. Общая площадь пожара составила 150 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет.
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