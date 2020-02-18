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Кокшетау. 17 февраля. Kazakhstan Today - Житель Кокшетау после ссоры с женой поджёг квартиру и выбросился из окна на 4 этаже, передает Kazakhstan Today.

17 февраля, в 02.00, в полицию Кокшетау поступило сообщение от жительницы общежития по улице Н. Назарбаева о том, что сосед после ссоры с супругой поджег квартиру, а сам выпрыгнул из окна квартиры, расположенной на 4 этаже. Позднее 35-летний мужчина скончался в Многопрофильной областной больнице", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области.

По данным ДЧС региона, из общежития было эвакуировано 120 человек, в том числе 25 детей.

После пожара в лечебное учреждение доставлена супруга погибшего, а также двое жильцов общежития с отравлением угарным газом", - отметили в полиции.

По данному факту полиция проводит досудебное расследование по части 1 статьи 105 УК РК (Доведение до самоубийства). Назначены соответствующие экспертизы.

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