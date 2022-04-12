Житель Петропавловска обнаружил мину

ПЕТРОПАВЛОВСК. 11 АПРЕЛЯ - Подозрительный предмет пенсионер заметил в минувшую субботу в кустах возле гаражей. Об этом он сообщил в ближайший участковый пункт полиции, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На место прибыли сотрудники областного департамента полиции и другие экстренные службы для проверки опасного предмета. До прибытия взрывотехников полицейские оцепили район, сообщает Петропавловск.news

Визуальный осмотр обнаруженного предмета показал, что это, предположительно, противотанковая мина, сильно подвергшаяся коррозии. После осмотра и исследования предмета специалисты-взрывотехники поместили находку в специальный транспорт для последующего уничтожения.

Мина была уничтожена на учебном полигоне воинской части 6637. По словам взрывотехников, мина была учебной. Из-за ржавчины и отсутствия маркировочных данных точную дату выпуска устройства установить не удалось.