Житель Шахтинска погиб при пожаре

Караганда. 11 октября. Kazakhstan Today - В городе Шахтинске Карагандинской области произошел пожар в однокомнатной квартире, передает Kazakhstan Today.

Пожарные спасли 35 человек, эвакуировали 60. В ходе тушения огня обнаружили тело хозяина квартиры, рассказали в пресс-службе ДЧС области.

10 октября, в 23.11, поступило сообщение о пожаре в Шахтинске по улице Маркса, дом 44Г. В пятиэтажном жилом доме, в однокомнатной квартире на четвертом этаже горели домашние вещи, мебель и бытовая техника на общей площади 10 квадратных метров.

Силами подразделений ДЧС из квартир подъезда при помощи спасательных колпаков и по автолестнице спасли 35 человек, из них 12 детей, эвакуировали 60 человек, в том числе 15 детей.

В ходе тушения пожара в горевшей квартире обнаружено тело хозяина квартиры 1967 года рождения. Пожар ликвидирован в 23.45. По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем (курение).

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