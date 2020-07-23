Житель Жамбылской области пытался проехать "зайцем" на грузовом поезде

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Тараз. 22 июля. Kazakhstan Today - 21 июля в Линейное отделение полиции на станции Шамалган поступила информация от машиниста электровоза о том, что в одном из вагонов грузового поезда, на фитинговой платформе, находится посторонний человек, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , по указанию дежурного по станции Шамалган состав был остановлен. Правонарушитель пытался убежать, но был задержан сотрудниками транспортной полиции.

В ходе проверки стражи порядка установили 21-летнего жителя Жамбылской области, который решил доехать до станции Отар на грузовом поезде.

Как сообщил первый заместитель начальника департамента полиции на транспорте Калижан Кобландин, в отношении задержанного составлен административный протокол по части 1 статьи 560 КоАП РК (Незаконный проезд в грузовых поездах, посадка и высадка на ходу поезда) и наложен штраф в размере 5 МРП.

Ранее в Казахстане продлили отмену курсирования ряда поездов.

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