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Житель Жамбылской области пытался проехать "зайцем" на грузовом поезде

22.07.2020, 20:03 8776
Житель Жамбылской области пытался проехать "зайцем" на грузовом поезде
Фото: https://polisia.kz/
Тараз. 22 июля. Kazakhstan Today - 21 июля в Линейное отделение полиции на станции Шамалган поступила информация от машиниста электровоза о том, что в одном из вагонов грузового поезда, на фитинговой платформе, находится посторонний человек, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает Polisia.kz, по указанию дежурного по станции Шамалган состав был остановлен. Правонарушитель пытался убежать, но был задержан сотрудниками транспортной полиции.
 
В ходе проверки стражи порядка установили 21-летнего жителя Жамбылской области, который решил доехать до станции Отар на грузовом поезде.
 
Как сообщил первый заместитель начальника департамента полиции на транспорте Калижан Кобландин, в отношении задержанного составлен административный протокол по части 1 статьи 560 КоАП РК (Незаконный проезд в грузовых поездах, посадка и высадка на ходу поезда) и наложен штраф в размере 5 МРП. 
 
Ранее в Казахстане продлили отмену курсирования ряда поездов.
 

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