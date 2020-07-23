Житель Жамбылской области пытался проехать "зайцем" на грузовом поезде

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Как сообщает Polisia.kz, по указанию дежурного по станции Шамалган состав был остановлен. Правонарушитель пытался убежать, но был задержан сотрудниками транспортной полиции.
В ходе проверки стражи порядка установили 21-летнего жителя Жамбылской области, который решил доехать до станции Отар на грузовом поезде.
Как сообщил первый заместитель начальника департамента полиции на транспорте Калижан Кобландин, в отношении задержанного составлен административный протокол по части 1 статьи 560 КоАП РК (Незаконный проезд в грузовых поездах, посадка и высадка на ходу поезда) и наложен штраф в размере 5 МРП.
Ранее в Казахстане продлили отмену курсирования ряда поездов.
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