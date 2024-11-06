Жители Алматы ощутили подземные толчки

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Алматы. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы ощущались подземные толчки, передает корреспондент агентства.





5 ноября в 10.00 от ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК получена устная информация о землетрясении на территории Казахстана. Время возникновения, место уточняются", - сообщили в ДЧС города.





Сведений о разрушениях не поступало.





Позже в ДЧС сообщили, что эпицентр землетрясения располагался в 33 км от Алматы.





Координаты землетрясения: 43.261 с.ш. 77.310 в.д. Очаг землетрясения располагается на территории Казахстана в 33 км на восток от Алматы", - проинформировали в ДЧС.





Расчетная интенсивность составила:





- город Алматы - 3 балла;





- город Талгар - 4 балла;





- город Есик - 4 балла;





- село Тургень - 3 балла;





- село Отеген-Батыр - 3 балла;





- село Боралдай - 2 балла;





- село Маловодное - 2 балла;





- село Ж. Кайыпова - 2 балла;





- город Алатау (Жетиген) - 2 балла;





- город Карасай (Каскелен) - 2 балла.





Стоит отметить, что в момент землетрясения не были включены сирены и система оповещения о землетрясении от МЧС. Между тем многие граждане получили на смартфоны оповещение Android о землетрясении.









Как уточнили в ДЧС Алматы, система оповещения запускается в автоматическом режиме при интенсивности землетрясения в 5,5 балла и выше.





Сегодняшнее землетрясение, согласно заключения ННЦСНИИ, составило на территории города 3 балла", - пояснили в департаменте.





В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана рассказали об обстановке в Алматы и Алматинской области после землетрясения.





Дополнено 05.11.2024, 11.10





В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана рассказали об обстановке в Алматы и Алматинской области после землетрясения.





В городе Талгаре Алматинской области информации по разрушениям и пострадавшим не поступало, объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Специалистами АГЭТУ "Казселезащита" проведен мониторинг по обследованию русел рек, гидротехнических сооружений, оползнеопасных и селеопасных участков", - проинформировали в МЧС.





Также сотрудниками патрульной полиции ДП Алматы был проведен визуальный осмотр объектов жизнеобеспечения.





По результатам осмотра повреждении не обнаружено, в настоящее время указанные объекты функционируют в штатном режиме. Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало. Обстановка стабильная", - добавили в министерстве.



