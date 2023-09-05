Жители Караганды почти два дня сидели без воды

Произошел разрыв на паячном стыке на водоводе d800

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Караганда. 29 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Почти два дня жители Караганды сидели без воды из-за крупной аварии.





По информации "Караганда су", после плавного запуска с восстановлением гидравлического режима произошел разрыв на паячном стыке на водоводе d800 на ул. Аманжолова, 162а.





Как сообщает eKaraganda , авария оставила без холодного водоснабжения большое количество жителей поселков Актас, Михайловки и Кирзавода, 3-4. Бригады рабочих трудились и ночью.





В 15.20 аварийные работы на водоводе диаметром 800 мм завершили. Приступили к заполнению сетей водой с дальнейшим восстановлением гидравлического режима.



