Проблема износа энергосетей в Казахстане может принять взрывной характер - Данияр Ашимбаев

Страна сталкивается с постоянным ростом потребления электроэнергии, что вызвано не только дефицитом мощностей, но и участившимися сбоями в энергосистеме страны

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Астана. 18 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстану грозит проблема не только дальнейшего износа энергосетей, которая может принять взрывной характер, но и дефицита ресурсов для производства электроэнергии, считает политолог Данияр Ашимбаев.





В своем Telegram-канале Ашимбаев написал , что Казахстан сталкивается с постоянным ростом потребления электроэнергии, что вызвано не только дефицитом мощностей, но и участившимися сбоями в энергосистеме страны.





В свое время по настоятельной просьбе наших американских партнеров был выведен из эксплуатации ядерный реактор на Мангышлакском энергокомбинате и свернут проект строительства новых энергоблоков. Сегодня мы имеем дефицит мощностей и аварийности МАЭКа, ходящего по рукам разных ведомств. А ведь МАЭК обеспечивает не только электро-, но и теплоснабжение региона (включая львиную доля нефтегазовой промышленности страны), да и опреснение питьевой воды - это был один из основных функционалов комбината", - написал политолог.





По его словам, в 2000-х годах неоднократно готовились проекты строительства АЭС в Алматинской, Восточно-Казахстанской и Мангистауской областях, и каждый раз полностью готовые проекты убирались в долгий ящик.





Причин тому было две - давление со стороны американцев и неготовность тогдашних руководителей правительства брать на себя ответственность", - подчеркнул Ашимбаев.





В то же время Казахстан имеет многолетний опыт эксплуатации того же МАЭКа, исследовательских ядерных реакторов в Алматы (ИЯФ) и Курчатове (НЯЦ).





На реакторе ИЯФ после Чернобыльской аварии 1986 г. и Спитакского землетрясения 1988 г. был проведен комплекс мероприятий по усилению безопасности, в т.ч. сейсмическому. В Курчатове много лет проводятся эксперименты с участием иностранных (прежде всего, японских) специалистов по безопасности. Опыт эксплуатации АЭС в стране накоплен немалый. Это одна из тех сфер, где у нас есть хороший научный и технологический потенциал и кадры", - пишет Ашибмаев.





Он также напомнил, что у Казахстана есть хорошие, давно разработанные для Казахстана проекты АЭС от Росатома, который является давним стратегическим партнером нашей атомной промышленности.





По мнению Ашимбаева, вопрос о строительстве АЭС нужно решать не откладывая, а выбор проекта делать исходя из логики.





Напомним, 11 августа в трех областях Казахстана произошло отключение электроэнергии из-за аварии на МАЭК. В связи с нахождением в аварийном ремонте энергоблока № 3 и вынужденной остановкой энергоблока № 1 ТЭС на электростанции ТОО "МАЭК" были введены частичные ограничения на потребление электрической энергии, которые сегодня были сняты





Похожая авария произошла на МАЭК в начале июля. Тогда на тепловой электростанции аварийно отключился энергоблок, в связи с чем были введены ограничения промышленным предприятиям. Из-за отключения подачи электроэнергии произошла остановка Атырауского НПЗ.





Для недопущения подобных кризисных ситуаций правительство заявило, что примет ряд неотложных и системных мер. В их числе модернизация и реконструкция ТОО "МАЭК", усиление западной энергетической зоны, обеспечение стабильного внешнего электроснабжения АНПЗ и строительство там собственного энергоисточника, соединение западной зоны с единой электроэнергетической системой Казахстана и т.д.





Вчера, на заседании правительства было решено перенести сроки реализации необходимых для Мангистауской области проектов на 2024-2026 годы.





Правительство РК выделило 4,9 млрд тенге на ремонт МАЭК.



