В Мангистауской области снят режим веерного отключения электроэнергии

В МАЭК раньше запланированного срока был произведен ремонт на одном из энергоблоков

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Актау. 18 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Завершены ремонтные работы энергоблока № 1 на ТЭС ТОО "МАЭК", сообщает пресс-служба акимата Мангистауской области.





Как сообщили специалисты, в ходе работ были заменены 5 экранных труб в правом солевом отсеке котла. Отмечается, что ранее 12 труб было заменено в левом солевом отсеке.





По окончании всех монтажных работ работниками энергопредприятия был проведен контроль металла сварных стыков на трубах, а после - гидравлические испытания. Энергоблок включен в 17.30 17 августа. Сотрудники МАЭКа вели непрерывные круглосуточные работы для скорейшего устранения аварийной ситуации.





Как отметили в акимате, ремонт энергоблока был завершен раньше запланированного срока.





В данный момент тестируется работа энергоблока, снят режим веерного отключения электроэнергии для населения и большей части промышленных предприятий. Специалисты МАЭК ведут постоянные консультации со всеми уполномоченными государственными органами и коммунальными службами", - сообщили в ведомстве.



