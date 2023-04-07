Жители северо-казахстанского села неделю сидят без хлеба из-за потопа
Овраг возле села каждую весну наполняется мутной водой и отрезает жителям путь в другие населенные пункты, а водопропускные трубы не справляются с потоком воды
Петропавловск. 6 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На севере Казахстана из-за начавшегося весеннего половодья отрезанными от мира оказались жители нескольких сел.
Жители села Салкынколь, где сейчас появилась бурная река на месте обычно сухого оврага, уже неделю сидят без хлеба", - сообщает Петропавловск.news.
По данным сайта, в 2021 году из бюджета Северо-Казахстанской области выделили 1,2 миллиарда тенге, чтобы построить мост у села Салкынколь.
Здесь на участке трассы Арыкбалык - Еленовка уже много лет по весне начинается потоп. Водопропускные трубы, существовавшие ранее под дорогой, не справлялись с потоком воды и она перехлестывала через дорожное полотно, размывая его. Построить мост должны были за 5 месяцев. Основной договор с подрядчиком был заключен еще в июне 2021 года. То есть к концу 2021 года мост уже должны были построить. Затем срок сдачи объекта несколько раз переносили, но так до сих пор и не достроили. Сейчас у села Салкынколь - бурная река из талой воды с полей", - сообщается в информации.
По словам жителей, дорогу возле Салкынколя перекрыли.
В район люди не могут выехать ни в больницу, ни по делам. Все из-за того, что горе-строители не сдали вовремя мост через овраг. Не через реку! Через овраг, который стоял все лето сухой! В Чистополье мост через реку построили за один сезон. Салкынкольский мост должны были сдать в ноябре 2022. Но прошлой весной воды не было, они и обрадовались, думали, так всегда будет", - жалуются местные жители в чате "Деревня".
В летнее и осеннее время балка Жалтыр - это практически сухой овраг шириной около 30 метров. Весной он наполняется мутной водой и становится притоком реки Акканбурлук. Водопропускные сооружения здесь к 2021 году выглядели уже совершенно непригодными к эксплуатации.
Вместо этих бетонных развалин должен был появиться современный мост длиной 18 метров. За указанную в тендере сумму подрядчик должен был обустроить еще и подъездные пути к мосту", - пишет сайт.
Построить мост обещал Павлодарский завод "ТЕМІРМАШ". Однако, по данным сайта, стройка не выглядит активной и назначенный уже в 5 раз срок сдачи объекта может стать не последним.
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