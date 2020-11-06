Жителя Нур-Султана дважды за день спасли от попытки суицида

Нур-Султан. 5 ноября. Kazakhstan Today - В Нур-Султане 21-летнего парня дважды за день спасли от попытки совершить самоубийство, передает Kazakhstan Today.

В 14.20 в центр оперативного управления ДП поступило сообщение о том, что на мосту по шоссе Алаш парень пытался покончить жизнь самоубийством. Как рассказал очевидец, молодой человек собирался спрыгнуть с моста, но в это время его спас проходивший мимо случайный прохожий", - сообщает пресс-служба столичного департамента полиции.

Прибывшие на мост сотрудники полиции, через какое-то время увидели парня, который перелез ограждение моста.

Полицейские бросились к мосту и успели схватить и перенести парня на безопасное место", - рассказали полицейские.

21-летнего жителя столицы, пытавшегося свести счеты с жизнью, доставили в управление полиции района Байконыр для дальнейшего разбирательства.

Парню была оказана профессиональная психологическая помощь при стрессах.





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