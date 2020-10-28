В Нур-Султане мужчина пытался совершить суицид в прямом эфире

Нур-Султан. 27 октября. Kazakhstan Today - 25 октября, около 22.00, в Центр оперативного управления ДП поступил вызов от пользователя соцсети Facebook, о том, что неизвестный мужчина в прямом эфире пытается прыгнуть с моста, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба департамента полиции Нур-Султана, оператор видеонаблюдения обнаружил мужчину на мосту Сарайшык. На место происшествия прибыл экипаж патрульной полиции.

За перилами моста сотрудники обнаружили мужчину, который был в стрессовом состоянии и собирался спрыгнуть вниз. Во время общения с полицейским, он стал жаловаться на жизнь, также рассказал, что развелся с женой и скучает по своим детям. Поддерживая диалог с гражданином, сотрудник уговаривал его не прыгать. В момент, когда патрульным удалось подойти максимально близко, они схватили мужчину и перевели его за перила на безопасное место.

34-летнего жителя столицы, пытавшегося свести счеты с жизнью, доставили в управление полиции района Есиль для дальнейшего разбирательства. Для стабилизации психоэмоционального состояния мужчины, с ним работали психологи.

7 октября полицейские предотвратили суицид в СКО.

13 октября в Усть-Каменогорске мужчина пытался совершить суицид из-за расставания с женой.

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