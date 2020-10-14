В Усть-Каменогорске мужчина пытался совершить суицид из-за расставания с женой

Усть-Каменогорск. 13 октября. Kazakhstan Today -13 октября, 43-летний житель областного центра пытался спрыгнуть с Понтонного моста, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает YK-news.kz , сотрудники ДЧС ВКО, проводившие неподалеку поисковые работы, заметили человека на краю моста и сразу же вызвали своих коллег. В это время к спасению подключился и оказавшийся поблизости экипаж полиции.

Полицейские оперативно среагировали и сняли мужчину с перил моста. К этому времени на место прибыла психолог ОСО ГУ "СПиАСР" ДЧС ВКО Оксана Петрова вместе со спасательным подразделением.

Мужчина сидел у обочины дороги, был неадекватен, но сразу же пошел на контакт и сообщил, что от него ушла жена с детьми", - рассказали в ДЧС ВКО.

В ведомстве добавили, что горожанин, возможно, имеет проблемы с алкоголем. После разговора с психологом он начал плакать и признал, что все беды разрешимы.

7 октября суицид удалось предотвратить полицейским СКО.

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