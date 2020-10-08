В СКО полицейские предотвратили суицид

Петропавловск. 7 октября. Kazakhstan Today - 45-летний мужчина позвонил в скорую и предупредил медиков о том, что собирается покончить с собой, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба департамента полиции СКО, диспетчер 103 тут же связалась с полицией. По адресу был направлен автопатруль БПП УП Петропавловска в составе капитана полиции Нурлана Тургунова и лейтенанта полиции Руслана Оразбаева.

Полицейские успели вовремя. Мужчина, обмотав шею проводом, закрылся в своей комнате общежития. На столе лежала записка. Полицейские пытались разговорить его, чтобы он рассказал, что побудило его к попытке суицида. По словам соседей, к последнему шагу мужчину могли подтолкнуть переживания после разрыва отношений. Полицейские вызвали горожанину скорую.

Ранее сообщалось о совершившем в СИЗО Караганды суицид подозреваемом в изнасиловании малолетней девочки в Сатпаеве.

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