В Караганде повесился подросток

Караганда. 17 сентября. Kazakhstan Today -13-летний мальчик найден повешенным между гаражами возле спорткомплекса в Караганде, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает patriotkaragandy , мальчик учился в 7 классе одной из школ в Михайловке. Что его заставило уйти из жизни - конфликты в классе или семейные вопросы, выясняет следователь.

Мальчика характеризуют в школе положительно: учился хорошо, с одноклассниками дружил, увлекался футболом.

Отдел образования Караганды проводит свою проверку по факту смерти ребенка. Опрашивают учителей и одноклассников.

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