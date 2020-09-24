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В Караганде повесился подросток

23.09.2020 6481
Караганда. 17 сентября. Kazakhstan Today -13-летний мальчик найден повешенным между гаражами возле спорткомплекса в Караганде, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает patriotkaragandy, мальчик учился в 7 классе одной из школ в Михайловке. Что его заставило уйти из жизни - конфликты в классе или семейные вопросы, выясняет следователь.
 
Мальчика характеризуют в школе положительно: учился хорошо, с одноклассниками дружил, увлекался футболом.
 
Отдел образования Караганды проводит свою проверку по факту смерти ребенка. Опрашивают учителей и одноклассников.
 
3 сентября полицейские Нур-Султана спасли 16-летнюю девочку от суицида.
 
13 сентября в Актюбинской области мужчина и его мать покончили с собой.
 
17 сентября в Алматы мужчина совершил суицид, бросившись с моста по проспекту Суюнбая.
 

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